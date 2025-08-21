United24 запустила застосунок для підтримки підрозділів безпілотних систем

На тлі найтехнологічнішої війни сучасності Україна використовує інновації, щоб змінювати правила бою та залучати світ до підтримки армії. Фандрейзинг отримав новий формат — тепер донатити напряму конкретним підрозділам можна через мобільний застосунок United24.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Додаток розроблено спільно з Міністерством цифрової трансформації та є першим державним застосунком для збору коштів на оборону. За аналогією з Patreon, він дає змогу підтримати одразу п’ять найефективніших підрозділів проєкту президента Лінія дронів:

429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес";

20 окремий полк безпілотних систем "К-2";

414 окрема бригада безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра";

427 окремий полк безпілотних систем "Рарог";

підрозділ безпілотних систем "Фенікс" Державної прикордонної служби.

Користувачі застосунку можуть обрати позивний та аватар, зробити донат і отримати у відповідь ексклюзивний контент від військових: відео з бліндажів, історії з бойових операцій, а також спеціальні нагороди. Окрім цього, кожен матиме доступ до щомісячної звітності про використання коштів.

Таким чином United24 масштабувала підхід, який вже показав ефективність у бонусній програмі "Армії дронів". Гейміфікація процесу дає змогу мільйонам людей у світі відчути власну причетність до посилення оборони України.

Застосунок доступний для завантаження в App Store та Google Play.

United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року. Зібрані кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами.

Додамо, за три роки платформа United24 зібрала понад 56 млрд гривень на підтримку України.

У березні повідомлялося, що уряд дозволив використовувати для оплати послуг з гуманітарного розмінування гроші, зібрані на рахунок Міністерства економіки через фандрейзингову платформу United24.