United24 запустила застосунок для підтримки підрозділів безпілотних систем
На тлі найтехнологічнішої війни сучасності Україна використовує інновації, щоб змінювати правила бою та залучати світ до підтримки армії. Фандрейзинг отримав новий формат — тепер донатити напряму конкретним підрозділам можна через мобільний застосунок United24.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.
Додаток розроблено спільно з Міністерством цифрової трансформації та є першим державним застосунком для збору коштів на оборону. За аналогією з Patreon, він дає змогу підтримати одразу п’ять найефективніших підрозділів проєкту президента Лінія дронів:
- 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес";
- 20 окремий полк безпілотних систем "К-2";
- 414 окрема бригада безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра";
- 427 окремий полк безпілотних систем "Рарог";
- підрозділ безпілотних систем "Фенікс" Державної прикордонної служби.
Користувачі застосунку можуть обрати позивний та аватар, зробити донат і отримати у відповідь ексклюзивний контент від військових: відео з бліндажів, історії з бойових операцій, а також спеціальні нагороди. Окрім цього, кожен матиме доступ до щомісячної звітності про використання коштів.
Таким чином United24 масштабувала підхід, який вже показав ефективність у бонусній програмі "Армії дронів". Гейміфікація процесу дає змогу мільйонам людей у світі відчути власну причетність до посилення оборони України.
Застосунок доступний для завантаження в App Store та Google Play.
United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року. Зібрані кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами.
Додамо, за три роки платформа United24 зібрала понад 56 млрд гривень на підтримку України.
У березні повідомлялося, що уряд дозволив використовувати для оплати послуг з гуманітарного розмінування гроші, зібрані на рахунок Міністерства економіки через фандрейзингову платформу United24.