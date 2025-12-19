UPG берет в аренду еще 23 АЗС ANP и "Авиас"

Антимонопольный комитет Украины 18 декабря 2025 года предоставил разрешение "Укрпалетсистем", оператору сети UPG, на получение в аренду еще двадцати трех автозаправочных комплексов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что регулятор предоставил разрешение "Укрпаллетсистем" на приобретение контроля над едиными имущественными комплексами заправок, принадлежащих семи разным компаниям.

Наибольшее количество объектов - восемь единиц - "Укрпалетсистем" планирует арендовать у компании "Тарос Групп". Также в списке фигурируют активы компаний "Вертикс-Молл", "Альбиленд", "Жасми Трейд" (по три АЗС в каждой), а также "Скай Проект", "Лайк Инвест" и "Текила Голд" (по две АЗС).

Как свидетельствуют данные Youcontrol, конечным бенефициарным владельцем большинства этих компаний является Юрий Киперман (отец бизнесмена Михаила Кипермана),

По данным "Нефтерынка" , речь идет о заправочных станциях ANP и "Авиас".

О UPG

Деятельность "Укрпалетсистем" включает два основных направления: оптовые (бензовозные нормы) и розничные продажи светлых нефтепродуктов через сеть АЗК UPG, которая насчитывает более 80 комплексов.

UPG также активно развивает нетопливный бизнес на своих объектах, в частности, рестораны под брендом VIVO café.

UPG активно расширяет свою сеть за счет активов группы "Приват". 27 ноября компания получила разрешение от АМКУ на покупку 16 автозаправочных станций.

20 ноября АМКУ разрешил UPG арендовать еще 15 "приватовских" заправок и купить еще 10.