UPG бере в оренду ще 23 АЗС ANP і "Авіас"

Антимонопольний комітет України 18 грудня 2025 надав дозвіл "Укрпалетсистем", оператору мережі UPG, на отримання в оренду ще двадцяти трьох автозаправних комплексів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що регулятор надав дозвіл "Укрпалетсистем" на набуття контролю над єдиними майновими комплексами заправок, що належать семи різним компаніям.

Найбільшу кількість об'єктів — вісім одиниць — "Укрпалетсистем" планує орендувати у компанії "Тарос Груп". Також у списку фігурують активи компаній "Вертікс-Молл", "Альбіленд", "Жасмі Трейд" (по три АЗС у кожної), а також "Скай Проект", "Лайк Інвест" та "Текіла Голд" (по дві АЗС).

Як свідчать дані Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником більшості цих компаній є Юрій Кіперман (батько бізнесмена Михайла Кіпермана),

За даними НафтоРинку, йдеться про заправні станції ANP та "Авіас".

Про UPG

Діяльність "Укрпалетсистем" охоплює два основних напрями: гуртові (бензовозні норми) й роздрібні продажі світлих нафтопродуктів через мережу АЗК UPG, яка нараховує понад 80 комплексів.

UPG також активно розвиває непаливний бізнес на своїх об’єктах, зокрема ресторани під брендом VIVO café.

UPG активно розширює свою мережу за рахунок активів групи "Приват". 27 листопада компанія отримала дозвіл від АМКУ на придбання 16 автозаправних станцій.

20 листопада АМКУ дозволив UPG орендувати ще 15 "приватівських" заправок і купити ще 10.