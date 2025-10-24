Запланована подія 2

Ущерб на 15,6 млн грн: НАБУ и САП завершили расследование по делу Одесского аэропорта

одесский аэропорт
Международный аэропорт "Одесса". / Википедия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о завершении расследования по делу бывшей исполняющей обязанности генерального директора КП "Международный аэропорт Одесса". Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением, что привело к многомиллионному ущербу для территориальной общины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

Как сообщили в Центре противодействия коррупции, речь идет об Ольге Макогонюке. Она, согласно данным официального сайта города Одессы, с апреля 2016 по май 2017 года занимала должность заместителя генерального директора по экономике КП "Международный аэропорт Одесса", а в июне 2017 года была назначена и.о. генерального директора этого компании.

Фото 2 — Ущерб на 15,6 млн грн: НАБУ и САП завершили расследование по делу Одесского аэропорта
Бывшая исполняющая обязанности генерального директора КП "Международный аэропорт Одесса" Ольга Макогонюк. Фото: ЦПИ.

Детали дела

По данным следствия, должностница намеренно не подала необходимую заявку в Госавиаслужбу на сертификацию аэродрома. Этот шаг лишил коммунального предприятия возможности продолжать получать прибыль от авиакомпаний за предоставление услуг (взлет, посадка и стоянка самолетов), которым оно пользовалось с 2003 года.

Вместо защиты интересов предприятия подозреваемая способствовала получению статуса эксплуатанта аэропорта частной компанией. В результате этих умышленных действий в декабре 2020 года КП "Международный аэропорт Одесса" потеряло статус эксплуатанта, а частная компания начала зарабатывать на предоставлении авиационных услуг.

Общий размер ущерба, нанесенного одесской территориальной общине из-за действий экскеровщицы, превышает 15,6 млн грн.

Действия подозреваемой квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, в августе НАБУ сообщило о разоблачении преступной группы, завладевшей имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 миллионов гривен и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 миллиарда гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук