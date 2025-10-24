Збитків на 15,6 млн грн: НАБУ і САП завершили розслідування у справі Одеського аеропорту

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про завершення розслідування у справі колишньої виконувачки обов'язків генерального директора КП "Міжнародний аеропорт Одеса". Її підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до багатомільйонних збитків для територіальної громади.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Деталі справи

За даними слідства, посадовиця навмисно не подала необхідну заявку до Державіаслужби на сертифікацію аеродрому. Цей крок позбавив комунальне підприємство можливості продовжувати отримувати прибуток від авіакомпаній за надання послуг (зліт, посадка та стоянка літаків), яким воно користувалося з 2003 року.

Замість захисту інтересів підприємства, підозрювана сприяла отриманню статусу експлуатанта аеропорту приватною компанією. Внаслідок цих умисних дій, у грудні 2020 року КП "Міжнародний аеропорт Одеса" втратило статус експлуатанта, а приватна компанія почала заробляти на наданні авіаційних послуг.

Загальний розмір збитків, завданих одеській територіальній громаді через дії екскерівниці, перевищує 15,6 млн грн.

Дії підозрюваної кваліфіковано за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, у серпні НАБУ повідомило про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 мільйонів гривень та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 мільярда гривень.