Ущерб от незаконного отлова России в морях Украины превысил 8 млрд грн

Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины в результате незаконного вылова Россией водных биоресурсов в Черном и Азовском морях, превысил 8,48 млрд гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Незаконный отлов в морях Украины

По состоянию на 23 февраля 2026 года ущерб, причиненный Азовскому морю, оценивается более чем в 7,14 млрд грн, а Черному морю – более 1,33 млрд грн.

В ведомстве отмечают, что эти цифры еще не окончательны: "Ущерб от незаконного отлова водных биоресурсов страной-агрессором постоянно уточняется. С каждым новым выявленным фактом сумма ущерба растет. На сегодняшний день она превышает 8,48 млрд грн, но расчет продолжается, и окончательно она будет еще больше.

С начала этого года ущерб уже превышает 976,5 млн гривен.

Больше всего потерь вызвано незаконным отловом ряда видов водных биоресурсов, среди которых азовский калкан, камбала-глоса, барабуль, морские караси, хамса, атерина, пиленгас, сарган, креветки, тюлька, личинки хирономид, лещ, сазан, тарань, сельдь.

Госрыбагентство подчеркнуло, что следственные действия по незаконному лову продолжаются, открыты уголовные производства, а новые данные поступают постоянно. В то же время ведомство прежде всего ожидает решения правоохранительных органов.

В агентстве отмечают, что в условиях боевых действий полная оценка экономического ущерба от разрушения рыбохозяйственной инфраструктуры затруднена, особенно на временно оккупированных территориях (ТОТ) и в зонах активных обстрелов, где невозможно зафиксировать масштаб повреждений. Ориентировочная сумма убытков по имуществу, оставшемуся на ТОТ, превышает 10 млн грн.

Что касается бизнеса, потери включают как прямые убытки от разрушений, так и косвенные – в частности, из-за невозможности вести рыбохозяйственную деятельность.

По итогам, совокупный ущерб аквакультуры оценивается примерно в 12,45 млрд грн (около 464,8 млн долл. США), а потери специального товарного рыбного хозяйства — в 605,8 млн грн (16,65 млн долл. США), подытожили в ведомстве.

Напомним, Украине необходимо почти 588 миллиардов долларов для восстановления после разрушений, вызванных четырехлетним вторжением России. Эта сумма почти втрое превышает годовой объем экономики страны в 2025 году и на 12% больше оценки прошлого года.