Збитки від незаконного вилову Росії в морях України перевищили 8 млрд грн

Збитки, завдані рибному господарству України внаслідок незаконного вилову Росією водних біоресурсів у Чорному та Азовському морях, перевищили 8,48 млрд гривень.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Незаконний вилов у морях України

Станом на 23 лютого 2026 року шкода, завдана Азовському морю, оцінюється у понад 7,14 млрд грн, а Чорному морю – у понад 1,33 млрд грн.

У відомстві зазначають, що ці цифри ще не остаточні: "Збитки від незаконного вилову водних біоресурсів країною-агресором постійно уточнюються. З кожним новим виявленим фактом сума збитків зростає. На сьогодні вона перевищує 8,48 млрд грн, але розрахунок триває, і остаточно вона буде ще більшою".

З початку цього року збитки вже перевищують 976,5 млн гривень.

Найбільше втрат спричинено незаконним виловом низки видів водних біоресурсів, серед яких азовський калкан, камбала-глоса, барабуль, морські карасі, хамса, атерина, піленгас, сарган, креветки, тюлька, личинки хірономід, лящ, сазан, тарань, товстолоб, судак та чорноморсько-азовський прохідний оселедець.

Держрибагентство наголосило, що слідчі дії щодо незаконного вилову тривають, відкрито кримінальні провадження, а нові дані надходять постійно. Водночас відомство насамперед очікує на рішення правоохоронних органів.

У агентстві зазначають, що в умовах бойових дій повна оцінка економічних збитків від руйнування рибогосподарської інфраструктури є ускладненою, особливо на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) та в зонах активних обстрілів, де неможливо зафіксувати масштаб пошкоджень. Орієнтовна сума збитків по майну, що залишилося на ТОТ, перевищує 10 млн грн.

Що стосується бізнесу, втрати включають як прямі збитки від руйнувань, так і непрямі - зокрема, через неможливість вести рибогосподарську діяльність.

За підсумками, сукупні збитки аквакультури оцінюються приблизно у 12,45 млрд грн (близько 464,8 млн дол. США), а втрати спеціального товарного рибного господарства — у 605,8 млн грн (16,65 млн дол. США), підсумували у відомстві.

Нагадаємо, Україні необхідно майже 588 мільярдів доларів для відновлення після руйнувань, спричинених чотирирічним вторгненням Росії, Ця сума майже втричі перевищує річний обсяг економіки країни у 2025 році і на 12% більша за оцінку минулого року.