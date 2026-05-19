Усиление НАТО на Балтике: Швеция покупает французские фрегаты за 4 миллиарда долларов

Фрегат ВМС Франции

Швеция намерена заказать четыре фрегата для своих Военно-морских сил у французской судостроительной компании Naval Group.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Reuters, об этом во вторник сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Общая стоимость сделки оценивается примерно в 40 миллиардов шведских крон, что составляет около 4,25 миллиарда долларов.

По словам главы правительства, приобретение кораблей французской модели Defence and Intervention станет крупнейшей военной инвестицией страны с 1980-х годов.

Эта закупка является частью экстренного наращивания вооруженных сил Швеции, которое началось после полномасштабного вторжения России в Украину и последующего вступления скандинавской страны в НАТО.

Новые корабли обеспечат масштабное расширение оборонных возможностей государства на море.

Защита Балтийского моря

Кристерссон подчеркнул, что Балтийское море в современную эпоху еще никогда не было столь открыто для угроз и обжаловано, как сегодня. Он выразил уверенность, что появление новых фрегатов сделает этот регион более безопасным в будущем.

Главным преимуществом новых кораблей станет радикальное усиление противовоздушной обороны. Ожидается, что интеграция этих фрегатов в военно-морской арсенал Швеции утроит общие возможности страны в сфере морской ПВО.

Стоимость одного корабля будет составлять около 10 миллиардов шведских крон. Конечная цена каждого судна будет зависеть от конкретного перечня установленного на борту вооружения.

Согласно утвержденному плану модернизации флота, первая поставка нового французского фрегата для шведских военных ожидается в 2030 году.

Напомним, в феврале правительство Швеции представило новый масштабный пакет военной поддержки Украине на общую сумму 12,9 миллиарда шведских крон (около 1,42 миллиарда долларов).

Автор:
Татьяна Бессараб