Посилення НАТО на Балтиці: Швеція купує французькі фрегати за 4 мільярди доларів

Фрегат ВМС Франції
Фрегат ВМС Франції

Швеція має намір замовити чотири фрегати для своїх Військово-морських сил у французької суднобудівної компанії Naval Group.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Reuters, про це у вівторок повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

 Загальна вартість угоди оцінюється приблизно в 40 мільярдів шведських крон, що дорівнює близько 4,25 мільярда доларів.

За словами глави уряду, придбання кораблів французької моделі Defence and Intervention стане найбільшою військовою інвестицією країни з 1980-х років.

Ця закупівля є частиною екстреного нарощування збройних сил Швеції, яке розпочалося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та подальшого вступу скандинавської країни до НАТО.

Нові кораблі забезпечать масштабне розширення оборонних спроможностей держави на морі.

Захист Балтійського моря 

Крістерссон наголосив, що Балтійське море в сучасну епоху ще ніколи не було настільки відкритим для загроз та оскаржуваним, як сьогодні. Він висловив упевненість, що поява нових фрегатів зробить цей регіон значно безпечнішим у майбутньому.

Головною перевагою нових кораблів стане радикальне посилення протиповітряної оборони. Очікується, що інтеграція цих фрегатів до військово-морського арсеналу Швеції потроїть загальні можливості країни у сфері морської ППО.

Вартість одного корабля становитиме близько 10 мільярдів шведських крон. Кінцева ціна кожного судна залежатиме від конкретного переліку озброєння, яке встановлять на борту.

Згідно із затвердженим планом модернізації флоту, перша поставка нового французького фрегата для шведських військових очікується у 2030 році.

Нагадаємо, у лютому уряд Швеції представив новий масштабний пакет військової підтримки Україні на загальну суму 12,9 мільярда шведських крон (приблизно 1,42 мільярда доларів). 

Автор:
Тетяна Бесараб