Усиление неба: Украина ожидает новых французских истребителей Mirage 2000

Украина ожидает дополнительных французских истребителей Mirage 2000-5, что значительно усилит защиту воздушного пространства и эффективность борьбы с крылатыми ракетами и ударными дронами, в частности Shahed.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Mirage 2000 усиливают украинское небо

Украина получит многоцелевые французские истребители Mirage 2000, оснащенные современной цифровой авионикой, мощными радарами и комплексами радиоэлектронной борьбы. Это значительно повышает боевые возможности самолетов в борьбе с крылатыми ракетами и ударными дронами, в частности Shahed, Герань и Гербера.

Dassault Mirage, которые поступят в ВСУ, относятся к классу 4++, превышающему уровень имеющихся Миг-29. Это модернизированные истребители четвертого поколения, которые по боевым характеристикам, радиолокационным системам и маневренности приближаются к самолетам пятого поколения. Они более легкие, более маневровые и способны выполнять боевые задания на высоте до 18 км.

Самолеты оборудованы современными радарами и вооружением, включая высокоточные ракеты Magic-2, что позволяет эффективно уничтожать вражеские дроны и ракеты, а также разведчики оперативно-тактического уровня. Подвеска Mirage 2000 адаптирована во все виды авиационного вооружения стандартов НАТО, включая ракеты Storm Shadow/SCALP и авиабомбами AASM Hammer.

Наличие таких истребителей существенно усиливает противовоздушную оборону Украины, что особенно актуально в ходе массовых ракетно-дроновых атак агрессора.

Напомним, Украина и Франция договорились об углублении оборонного сотрудничества и переходе к совместному производству вооружения, в частности в авиационной сфере.