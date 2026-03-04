Підсилення неба: Україна очікує на нові французькі винищувачі Mirage 2000

Україна очікує на додаткові французькі винищувачі Mirage 2000-5, що значно посилить захист повітряного простору та ефективність боротьби з крилатими ракетами й ударними дронами, зокрема Shahed.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Mirage 2000 посилюють українське небо

Україна отримає французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000, оснащені сучасною цифровою авіонікою, потужними радарами та комплексами радіоелектронної боротьби. Це значно підвищує бойові можливості літаків у боротьбі з крилатими ракетами та ударними дронами, зокрема Shahed, "Герань" і "Гербера".

Dassault Mirage, які надійдуть до ЗСУ, належать до класу 4++, що перевищує рівень наявних Міг-29. Це модернізовані винищувачі четвертого покоління, які за бойовими характеристиками, радіолокаційними системами та маневреністю наближаються до літаків п’ятого покоління. Вони легші, більш маневрові та здатні виконувати бойові завдання на висоті до 18 км.

Літаки обладнані сучасними радарами та озброєнням, включно з високоточними ракетами Magic-2, що дозволяє ефективно знищувати ворожі дрони та ракети, а також розвідники оперативно-тактичного рівня. Підвіска Mirage 2000 адаптована під усі види авіаційного озброєння стандартів НАТО, включно з ракетами Storm Shadow/SCALP та авіабомбами AASM Hammer.

Наявність таких винищувачів суттєво посилює протиповітряну оборону України, що особливо актуально під час масових ракетно-дронових атак агресора.

Нагадаємо, Україна та Франція домовилися про поглиблення оборонної співпраці та перехід до спільного виробництва озброєння, зокрема в авіаційній сфері.