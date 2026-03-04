Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

44,02

43,78

EUR

51,45

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Підсилення неба: Україна очікує на нові французькі винищувачі Mirage 2000

Mirage 2000
Франція готує передачу літаків Mirage 2000 Україні / Урядовий портал

Україна очікує на додаткові французькі винищувачі Mirage 2000-5, що значно посилить захист повітряного простору та ефективність боротьби з крилатими ракетами й ударними дронами, зокрема Shahed.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Mirage 2000 посилюють українське небо

Україна отримає французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000, оснащені сучасною цифровою авіонікою, потужними радарами та комплексами радіоелектронної боротьби. Це значно підвищує бойові можливості літаків у боротьбі з крилатими ракетами та ударними дронами, зокрема Shahed, "Герань" і "Гербера".

Dassault Mirage, які надійдуть до ЗСУ, належать до класу 4++, що перевищує рівень наявних Міг-29. Це модернізовані винищувачі четвертого покоління, які за бойовими характеристиками, радіолокаційними системами та маневреністю наближаються до літаків п’ятого покоління. Вони легші, більш маневрові та здатні виконувати бойові завдання на висоті до 18 км.

Літаки обладнані сучасними радарами та озброєнням, включно з високоточними ракетами Magic-2, що дозволяє ефективно знищувати ворожі дрони та ракети, а також розвідники оперативно-тактичного рівня. Підвіска Mirage 2000 адаптована під усі види авіаційного озброєння стандартів НАТО, включно з ракетами Storm Shadow/SCALP та авіабомбами AASM Hammer.

Наявність таких винищувачів суттєво посилює протиповітряну оборону України, що особливо актуально під час масових ракетно-дронових атак агресора.

Нагадаємо, Україна та Франція домовилися про поглиблення оборонної співпраці та перехід до спільного виробництва озброєння, зокрема в авіаційній сфері.

Автор:
Ольга Опенько