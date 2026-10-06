Усложненная логистика: супермаркеты готовят планы ротаций работников между левым и правым берегами Киева

В случае ухудшения сообщения между левым и правым берегами Днепра в Киеве крупные торговые сети рассматривают гибкие решения, среди которых ротации сотрудников между магазинами, дистанционная работа и совместный доезд.

Как пишет Dilo, об этом сообщили опрошенные "Интерфакс-Украина" ритейлеры.

Так, в "Фокстроте" уже готовится план временных ротаций работников розничной сети. Для офисных работников возможны варианты гибридного формата работы с посещением офиса два-три раза в неделю, или полностью удаленный режим, если функционал позволяет. Для работников розничной сети компания уже готовит план ротаций между магазинами поближе к месту жительства, чтобы сотрудники не тратили лишнее время на дорогу и пробки.

Также "Фокстрот" прорабатывает возможность временного перевода части офисных работников за пределы Киева на зимний период.

В Comfy сообщили, что у компании предусмотрена возможность работать из дома удаленно для офисных работников. Что касается магазинов, то большинство работников выбирают локации недалеко от жилья, поэтому на данный момент вопрос о ротациях или дополнительном транспорте не рассматривается.

В Auchan Украина также акцентировали внимание, что организуют работу так, чтобы работники магазинов, насколько это возможно, работали на том берегу, где живут. Для позиций в командах поддержки предусмотрен дистанционный формат.

Кроме того, Auchan Украина внедряет внутренний сервис, где работники могут скоординироваться для совместного доезда на работу.

Логистическая ситуация в столице существенно усложнилась

Логистическая ситуация в Киеве существенно усложнилась из-за серии прицельных ударов российских дронов по ключевым мостам города, состоявшимся в начале октября 2026 года. Атаки повредили дорожное покрытие, опоры и сопутствующие коммуникации, что заставило городские власти полностью закрыть или ввести жесткие ограничения на движение большинством мостов. Длительная блокировка этих транспортных артерий чревата системным «логистическим кошмаром» для столицы.

Поэтому власть ищет альтернативные решения. В Киеве планируют начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Россия начала бить по мостам в Киеве

4 октября в Киеве русский дрон атаковал Северный мост — там повреждено дорожное полотно.

Утром 3 октября россияне также дроном ударили по Северному мосту в Киеве - было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому госпитализировали.

Россияне били по Южному мосту в Киеве. Впервые это произошло днем 1 октября — оккупанты атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.

Около 5 часов утра 2 октября россияне снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта — движение осуществляется через Дарницкий.

Мост попал под удар и вечером 2 октября.

В связи с атаками во время воздушной тревоги движение транспорта будут ограничивать на Южном и Подольско-Воскресенском мостах, но на 15 минут. Остальные будут работать без ограничений.