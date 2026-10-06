Ускладнена логістика: супермаркети готують плани ротацій працівників між лівим і правим берегами Києва

На випадок погіршення сполучення між лівим і правим берегами Дніпра у Києві великі торгові мережі розглядають гнучкі рішення, серед яких ротації співробітників між магазинами, дистанційна робота та спільний доїзд.

Як пише Dilo, про це повідомили опитані "Інтерфакс-Україна" ритейлери.

Так, у "Фокстроті" вже готують план тимчасових ротацій працівників роздрібної мережі. Для офісних працівників можливі варіанти гібридного формату роботи з відвідуванням офісу два-три рази на тиждень, або ж повністю віддалений режим, якщо функціонал дозволяє. Для працівників роздрібної мережі компанія вже готує план ротацій між магазинами ближче до місця проживання, щоб співробітники не витрачали зайвий час на дорогу та затори.

Також "Фокстрот" опрацьовує можливість тимчасового переведення частини офісних працівників за межі Києва на зимовий період.

У Comfy повідомили, що в компанії передбачена можливість працювати з дому віддалено для офісних працівників. Щодо магазинів, то більшість працівників обирають локації неподалік житла, тому на даний момент питання щодо ротацій або додаткового транспорту не розглядається.

В "Auchan Україна" також акцентували увагу, що організовують роботу так, щоб працівники магазинів, наскільки це можливо, працювали на тому березі, де живуть. Для позицій у командах підтримки передбачений дистанційний формат.

Крім того, "Auchan Україна" впроваджує внутрішній сервіс, де працівники можуть скоординуватись для спільного доїзду на роботу.

Логістична ситуація у столиці суттєво ускладнилася

Логістична ситуація в Києві суттєво ускладнилася через серію прицільних ударів російських дронів по ключових мостах міста, що відбулися на початку жовтня 2026 року. Атаки пошкодили дорожнє покриття, опори та супутні комунікації, що змусило міську владу повністю закрити або ввести жорсткі обмеження на рух більшістю мостів. Тривале блокування цих транспортних артерій загрожує системним «логістичним кошмаром» для столиці.

Тому влада шукає альтернативні рішення. У Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Росія почала бити по мостах у Києві

4 жовтня у Києві російський дрон атакував Північний міст — там пошкоджено дорожнє полотно.

Зранку 3 жовтня росіяни також дроном вдарили по Північному мосту в Києві — було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Унаслідок удару постраждали двоє людей. Одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого шпиталізували.

Росіяни били по Південному мосту в Києві. Уперше це відбулося вдень 1 жовтня — окупанти атакували опорну частину мосту. Увечері росіяни вдарили по мосту повторно — тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та загородження метрополітену.

Близько 5-ї години ранку 2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст. Через це у столиці перекрили Південний міст, міст Патона і міст Метро для громадського транспорту — рух здійснюється через Дарницький.

Міст потрапив під удар і ввечері 2 жовтня.

У зв’язку з атаками під час повітряної тривоги рух транспорту будуть обмежувати на Південному та Подільсько-Воскресенському мостах, але на 15 хвилин. Інші працюватимуть без обмежень.