Уставный капитал Фонда энергоэффективности увеличат на 240 млн грн: почему это важно
Правительство приняло решение о поддержании энергетической устойчивости страны: уставный капитал государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" будет увеличен на 240 млн грн. Эти средства предусмотрены новой бюджетной программой в соответствии с изменениями в Государственный бюджет на 2025 год.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Почему это важно?
Увеличение уставного капитала является критически необходимым для продления ключевых государственных программ энергомодернизации и восстановления жилья. Эти программы охватывают:
- утепление многоквартирных домов;
- установление современных устройств учета;
- восстановление поврежденных в результате боевых действий зданий;
- внедрение новейших энергетических технологий.
Вицепремьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул: "Поддержка Фонда энергоэффективности - это поддержка украинских общин и людей, живущих в многоквартирных домах. Сегодня мы инвестируем не просто в утепление или восстановление зданий - мы инвестируем в устойчивость жилищного сектора, энергетическую независимость и более низкие счета для украинских семей".
Модель 20/80: привлечение донорских средств
Фонд работает по эффективной модели софинансирования 20/80: 20% – это государственные средства, а 80% – взносы от международных партнеров. Таким образом, выделение 240 млн. грн. (что эквивалентно примерно 5 млн. евро) позволит привлечь дополнительные 20 млн. евро донорских средств, усиливая сотрудничество с ЕС и правительством Германии.
Благодаря этим дополнительным ресурсам в 2025 году планируется профинансировать 328 проектов по всей стране, которые позволят тысячам домохозяйств получить восстановленное, энергоэффективное и устойчивое к энергетическим кризисам жилье.
- 144 проекта по программе "Энергодом" – 124,8 млн грн;
- 112 проектов по программе "ВосстановиДОМ" - 49,05 млн грн;
- 72 проекта по программе "ГринДОМ" – 66,09 млн грн.
Как отметили в Минразвития, государственные взносы в последний раз осуществлялись в 2021 году, и недостаток таких ресурсов создавал значительные риски для привлечения международной финансовой помощи, которая покрывает до 80% программ Фонда.
" Фонд энергоэффективности " - государственное учреждение, созданное в 2018 году по европейским стандартам. Его миссия – уменьшение энергопотребления в жилищном секторе, сокращение выбросов CO ₂ и выполнение Украиной международных обязательств в рамках ЕС и Парижского соглашения.
Ранее сообщалось, что в этом году Киев инвестирует в энергоэффективные проекты 320 млн. гривен.