Статутний капіталу "Фонду енергоефективності" збільшать на 240 млн грн: чому це важливо

Уряд ухвалив рішення щодо підтримки енергетичної стійкості країни: статутний капітал державної установи "Фонд енергоефективності" буде збільшено на 240 млн грн. Ці кошти передбачені новою бюджетною програмою, відповідно до змін до Державного бюджету на 2025 рік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Чому це важливо?

Збільшення статутного капіталу є критично необхідним для продовження ключових державних програм енергомодернізації та відновлення житла. Ці програми охоплюють:

утеплення багатоквартирних будинків;

встановлення сучасних приладів обліку;

відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій будівель;

впровадження новітніх енергетичних технологій.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба підкреслив: "Підтримка Фонду енергоефективності — це підтримка українських громад і людей, які живуть у багатоквартирних будинках. Сьогодні ми інвестуємо не просто в утеплення чи відновлення будівель — ми інвестуємо у стійкість житлового сектору, енергетичну незалежність та нижчі рахунки для українських сімей".

Модель 20/80: залучення донорських коштів

Фонд працює за ефективною моделлю співфінансування 20/80: 20% — це державні кошти, а 80% — внески від міжнародних партнерів. Таким чином, виділення 240 млн грн (що еквівалентно приблизно 5 млн євро) дозволить залучити додаткові 20 млн євро донорських коштів, посилюючи співпрацю з ЄС та урядом Німеччини.

Завдяки цим додатковим ресурсам у 2025 році планується профінансувати 328 проєктів по всій країні, які дозволять тисячам домогосподарств отримати відновлене, енергоефективне та стійке до енергетичних криз житло:

144 проєкти за програмою "Енергодім" – 124,8 млн грн;

112 проєктів за програмою "ВідновиДІМ" – 49,05 млн грн;

72 проєкти за програмою "ГрінДІМ" – 66,09 млн грн.

Як зазначили в Мінрозвитку, державні внески востаннє здійснювались у 2021 році, і нестача таких ресурсів створювала значні ризики для залучення міжнародної фінансової допомоги, яка покриває до 80% програм Фонду.

Довідково

"Фонд енергоефективності" — державна установа, створена у 2018 році за європейськими стандартами. Його місія — зменшення енергоспоживання в житловому секторі, скорочення викидів CO₂ та виконання Україною міжнародних зобов’язань у рамках ЄС та Паризької угоди.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч Київ інвестує в енергоефективні проєкти 320 млн гривень.