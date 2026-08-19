Устойчивость Львова: город позаимствовал у "Ощадбанка" почти 583 млн грн на критическую инфраструктуру

Львовский городской совет подписал договор со "Ощадбанком" на 582,6 млн грн. Денежные средства пойдут на 9 городских проектов, в частности модернизацию теплоснабжения, развитие альтернативных и резервных источников энергии, а также на дорожную инфраструктуру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Привлеченные 582,6 млн грн от Ощадбанка мы направим на 9 объектов, непосредственно влияющих на жизнестойкость города и качество услуг для жителей", — пояснила директор департамента финансовой политики Львовского городского совета Виктория Довжик.

В горсовете отметили, что в условиях войны такие инвестиции – это не просто развитие, а вопрос бесперебойного функционирования города, его энергетической безопасности и готовности к любым вызовам.

Кредитование проектов

В целом Львов планирует привлечь 1,78 млрд грн в трех государственных банках - "Ощадбанке", "Укргазбанке" и "Укрэксимбанке". Средства должны пойти на 38 инфраструктурных и социальных проектов.

Договоры с "Укргазбанком" и "Укрэксимбанком" уже подписаны. Общая сумма составляет более 1,2 млрд грн на 29 проектов.

В частности, 612 млн грн от "Укргазбанка" предусмотрены на медицину и реабилитацию, поддержку военных, образовательные проекты и обустройство укрытий.

Напомним, в июле Львовщина получила около 40 тонн энергетического оборудования от Литвы.