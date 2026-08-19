Стійкість Львова: місто запозичило в "Ощадбанку" майже 583 млн грн на критичну інфраструктуру

Львівська міська рада підписала договір з "Ощадбанком" на 582,6 млн грн. Кошти підуть на 9 міських проєктів, зокрема модернізацію теплопостачання, розвиток альтернативних і резервних джерел енергії, а також на дорожню інфраструктуру.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Львіської міської ради.

"Залучені 582,6 млн грн від Ощадбанку ми спрямуємо на 9 об’єктів, які безпосередньо впливають на життєстійкість міста та якість послуг для мешканців", — пояснила директорка департаменту фінансової політики Львівської міської ради Вікторія Довжик.

У міськраді зазначили, що в умовах війни такі інвестиції — це не просто розвиток, а питання безперебійного функціонування міста, його енергетичної безпеки та готовності до будь-яких викликів.

Кредитування проєктів

Загалом Львів планує залучити 1,78 млрд грн у трьох державних банках — "Ощадбанку", "Укргазбанку" та "Укрексімбанку". Кошти мають піти на 38 інфраструктурних і соціальних проєктів.

Договори з "Укргазбанком" та "Укрексімбанком" уже підписані. Загальна сума за ними становить понад 1,2 млрд грн на 29 проєктів.

Зокрема, 612 млн грн від "Укргазбанку" передбачені на медицину та реабілітацію, підтримку військових, освітні проєкти та облаштування укриттів.

Нагадаємо, у липня Львівщина отримала майже 40 тонн енергетичного обладнання від Литви.