Ужесточение энергетической безопасности: АРМА передает Львовский изоляторный завод "Укрэнерго"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) инициировало передачу Львовского изоляторного завода в Национальную энергетическую компанию "Укрэнерго". Это решение направлено на усиление энергетической безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Передача "Львовского изоляторного завода" стала возможна благодаря специальной процедуре, предусмотренной статьей 21-1 Закона об АРМА.

Что известно о передаче актива

Согласно договору управления, заключенному агентством, государственный бюджет Украины будет получать 95% дохода от управления этим активом ежемесячно.

АРМА провела все необходимые действия для передачи Львовского изоляторного завода в управление.

После информирования Кабинета Министров о наличии оснований, Правительство поддержало инициативу агентства. В результате новым управляющим актива стало ЧАО "НЕК "Укрэнерго", принадлежащее государственному сектору экономики.

В то же время, передача завода требовала разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на концентрацию. Для этого АРМА и НЭК "Укрэнерго" подали соответствующее заявление, соблюдая законодательство о защите экономической конкуренции.

В настоящее время ЧАО "НЕК "Укрэнерго" получило решение АМКУ, которым предоставлено разрешение на приобретение контроля над корпоративными правами ООО "Львовская изоляторная компания".

Что известно о ООО "Львовская изоляторная компания"

Общество с ограниченной ответственностью "Львовская изоляторная компания" было основано в 2002 году на основе Львовского изоляторного завода, функционирующего с 1965 года.

В середине 90-х годов экономический кризис привел к снижению спроса на продукцию завода и остановке производства. В 1992 году завод был преобразован в акционерное общество Львовский изоляторный завод.

С 1999 года предприятие возобновило свою деятельность и снова заняло сильные позиции на рынке производителей изоляторов.

С 2002 года "Львовская изоляторная компания" продолжает деятельность завода, снабжая более 250 млн изоляторов в энергетические системы 30 стран.

Львовский изоляторный завод является уникальным предприятием в Украине, производящим стеклянные изоляторы для энергетических сетей.

Продукция завода имеет критическое значение для стабильной работы энергосистемы страны, ведь используется на линиях электропередачи и подстанциях, в частности, во время аварийно-восстановительных работ после обстрелов.

Ранее сообщалось, что ООО "Львовская изоляторная компания, являющееся единственным в Украине производителем стеклянных изоляторов, перейдет под управление "Укрэнерго".