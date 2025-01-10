Посилення енергетичної безпеки: АРМА передає Львівський ізоляторний завод "Укренерго"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціювало передачу Львівського ізоляторного заводу до Національної енергетичної компанії "Укренерго". Це рішення спрямоване на посилення енергетичної безпеки України.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Передача Львівського ізоляторного заводу стала можливою завдяки спеціальній процедурі, передбаченій статтею 21-1 Закону про АРМА.

Що відомо про передачу активу

Згідно з договором управління, укладеним агентством, державний бюджет України отримуватиме 95% доходу від управління цим активом щомісяця.

Зазначається, що АРМА провело всі необхідні дії для передачі "Львівського ізоляторного заводу" в управління.

Після інформування Кабінету Міністрів про наявність підстав, Уряд підтримав ініціативу агентства. У результаті новим управителем активу стало ПрАТ "НЕК "Укренерго", що належить до державного сектору економіки.

Водночас передача заводу вимагала дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ) на концентрацію. Для цього АРМА та НЕК "Укренерго" подали відповідну заяву, дотримуючись законодавства про захист економічної конкуренції.

Наразі ПрАТ "НЕК "Укренерго" отримало рішення АМКУ, яким надано дозвіл на набуття контролю над корпоративними правами ТОВ "Львівська ізоляторна компанія".

Що відомо про ТОВ "Львівська ізоляторна компанія"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівська ізоляторна компанія" було засноване у 2002 році на основі Львівського ізоляторного заводу, який функціонує з 1965 року.

У середині 90-х років економічна криза призвела до зниження попиту на продукцію заводу та тимчасової зупинки виробництва. В 1992 році завод був перетворений на акціонерне товариство "Львівський ізоляторний завод".

З 1999 року підприємство відновило свою діяльність і знову зайняло сильні позиції на ринку виробників ізоляторів.

З 2002 року "Львівська ізоляторна компанія" продовжує діяльність заводу, постачаючи понад 250 млн ізоляторів в енергетичні системи 30 країн.

Львівський ізоляторний завод є унікальним підприємством в Україні, яке виробляє скляні ізолятори для енергетичних мереж.

Продукція заводу має критичне значення для стабільної роботи енергосистеми країни, адже використовується на лініях електропередачі та підстанціях, зокрема під час аварійно-відновлювальних робіт після обстрілів.

Раніше повідомлялось, що ТОВ "Львівська ізоляторна компанія, яке є єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, перейде під управління “Укренерго”.