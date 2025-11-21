Ужесточение региональной безопасности: таможенные службы Украины, Румынии и Молдовы определили ключевые этапы взаимодействия

21 ноября в Черновцах прошла трехсторонняя встреча руководителей таможенных администраций Украины, Румынии и Молдовы. Мероприятие, проведенное с участием Консультативной миссии Европейского Союза (EUAM), было посвящено усилению таможенного сотрудничества и региональной безопасности.

Приоритеты сотрудничества

Руководители таможенных администраций стран — Сергей Звягинцев, Александр Балан, Совет Врабие — определили ключевые этапы взаимодействия и общие приоритеты:

введение совместного контроля в пунктах пропуска на сопредельных участках границы;

функционирование "Системы раннего сообщения" о чрезвычайных ситуациях на украинско-молдавской границе;

налаживание механизмов обмена предварительной таможенной информацией и противодействие правонарушениям.

Обсуждение перспектив открытия новых пунктов пропуска на украинско-румынской границе и развитие инфраструктуры.

Интеграция и пропускная способность

Глава украинской таможни Сергей Звягинцев подчеркнул: "Усиление региональной безопасности и стабильности возможно только при тесной координации. Мы разделяем общее видение нашего будущего: безопасная, современная и полностью интегрированная в европейское пространство граница".

Завершающим этапом встречи стало подписание Меморандума между таможенными администрациями Украины и Румынии. Документ направлен на усовершенствование координации действий во время чрезвычайных ситуаций и определение оптимального количества транспортных средств, пересекающих общую границу. Ожидается, что его реализация поможет повысить пропускную способность и снизить очереди.

Сотрудничество демонстрирует общую готовность трех стран работать над модернизацией границы, обеспечивая прозрачность и удобство для граждан и бизнеса.

