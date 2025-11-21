Посилення регіональної безпеки: митні служби України, Румунії та Молдови визначили ключові етапи взаємодії

21 листопада у Чернівцях відбулася тристороння зустріч керівників митних адміністрацій України, Румунії та Молдови. Захід, проведений за участю Консультативної місії Європейського Союзу (EUAM), був присвячений посиленню митного співробітництва та регіональної безпеки.

про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Пріоритети співпраці

Керівники митних адміністрацій країн — Сергій Звягінцев, Александру Балан, Раду Врабіє — визначили ключові етапи взаємодії та спільні пріоритети:

запровадження спільного контролю у пунктах пропуску на суміжних ділянках кордону;

функціонування "Системи раннього повідомлення" про надзвичайні ситуації на українсько-молдовському кордоні;

налагодження механізмів обміну попередньою митною інформацією та протидія правопорушенням.

Обговорення перспектив відкриття нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні та розвитку інфраструктури.

Інтеграція та пропускна спроможність

Очільник української митниці Сергій Звягінцев наголосив: "Посилення регіональної безпеки та стабільності можливе лише за умови тісної координації. Ми поділяємо спільне бачення нашого майбутнього: безпечний, сучасний і повністю інтегрований в європейський простір кордон".

Завершальним етапом зустрічі стало підписання Меморандуму між митними адміністраціями України та Румунії. Документ спрямований на вдосконалення координації дій під час надзвичайних ситуацій та визначення оптимальної кількості транспортних засобів, що перетинають спільний кордон. Очікується, що його реалізація допоможе підвищити пропускну спроможність та зменшити черги.

Співпраця демонструє спільну готовність трьох країн працювати над модернізацією кордону, забезпечуючи прозорість та зручність для громадян і бізнесу.

