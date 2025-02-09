В 2024 году телемарафон обошелся государству более чем в 840 млн грн

В 2024 году государство потратило 843 миллиона гривен на производство и трансляцию телемарафонов "Единые новости" и "FreeДом". Сумма фактически не отличается от расходов предыдущего года, когда на эти проекты было выделено 842 миллиона гривен.

Об этом говорится в проекте Dozorro TI Ukraine.

Отмечается, что больше всего средств направили на производство телемарафона "Единые новости" — 699 миллионов гривен, а на "FreeДом" — 144 миллиона гривен. Контракты на их производство получили те же компании, что и в 2023 году: телеканалы "Интер", ICTV, "1+1", "Мы — Украина", а также компания "Кинокит".

Крупнейшие получатели госфинансирования

ООО "Мы — Украина" — 190 млн грн;

ООО "СЛМ Новости" (ICTV, Виктор Пинчук) – 190 млн грн;

ПАО "Телеканал Интер" (Дмитрий Фирташ) – 170 млн грн;

ООО "ТРК Студия 1+1" – 139 млн грн;

Иностранное предприятие "1+1 Продакшн" – 48 млн грн.

Подряды на создание марафонов эти компании получили от государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины", подчиняющегося Министерству культуры и информационной политики.

Отмечается, что телеканал "Рада", участвующий в телемарафоне "Единые новости", не производит контент самостоятельно, а заказывает его у компании "Кинокит", которая по версии Bihus.Info связана с бывшим замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко. В 2024 году это обошлось государственному бюджету в 105 миллионов гривен.

В отличие от расходов на марафон, финансирование телеканалов иновещания "Дом" и The Gaze в 2024 году значительно сократилось. По заказу "Мультимедийной платформы иновещания Украины" за производство десяти телепрограмм для телеканала "Дом" было выплачено 17,6 миллиона гривен, что более чем в два раза меньше, чем в 2023 году, когда на это направили 41 миллион гривен.

Расходы на контент для англоязычного телеканала The Gaze уменьшились еще более существенно – с 43,6 миллиона гривен в 2023 году до 3,3 миллиона гривен в 2024 году.

Критика Еврокомиссии и вопросы эффективности

В конце октября 2024 года Европейская комиссия выразила критику в адрес телемарафона "Единые новости", подвергая сомнению его объективность. Также был поднят вопрос о целесообразности финансирования этого проекта из государственного бюджета.

Кроме международной критики затраты на телемарафон вызывают вопросы и учитывая социологические показатели. Исследование USAID-Internews показало, что 86% украинцев знают о телемарафоне, но только 47% его смотрят. Среди смотрящих марафон доверие к нему выразил только каждый третий.

Напомним, идея телемарафона "Единые новости" пользовалась широкой поддержкой в 2022 году, но с 2023 года наблюдается стабильное понижение доверия. По состоянию на февраль 2024 года социологи впервые зафиксировали отрицательный баланс доверия-недоверия (т.е. количество доверяющих сейчас меньше количества тех, кто не доверяет).

Председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин убежден, что единственный телемарафон "Единые новости" выполнил свою функцию в начале большой войны, а ныне теряет аудиторию.