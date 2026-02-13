В 2025 году государство приобрело жилье для детских домов семейного типа на 712 млн грн

В прошлом году на нужды детских домов семейного типа (ДБСТ) из государственного бюджета было выделено 712 млн грн для приобретения недвижимости. За эти средства обеспечено жильем 124 таких учреждения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Участие государства

По состоянию на 1 января на первичном учете состоит более 59 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них 56 тысяч уже состоят в семейных формах воспитания.

С начала 2026 года произошли следующие изменения:

повышен уровень денежного довольствия для приемных родителей и родителей-воспитателей;

расширены государственные гарантии для сирот, получающих образование;

в 12 областях начато внедрение услуги "Семейный дом".

Денис Улютин отметил: "…это альтернатива институциональному уходу в 12 областях. Эта модель максимально приближена к семейному проживанию, с фокусом на возвращение ребенка в семью или подготовку к самостоятельной жизни".

Процедурные вопросы

По результатам проверок, 4,5% приемных семей и ДБСТ столкнулись с временными задержками начислений. В частности, проблемы зафиксированы в 102 приемных семьях и 73 ДБСТ.

"В течение текущих полугода были зафиксированы сложности в 102 приемных семьях из 2715 и в 73 ДБСТ из 1318. То есть примерно в 4,5% от общего количества. Основные причины - процедурные, а именно - неполные пакеты документов, отсутствие подтверждения места пребывания, изменение статуса семьи, технические ошибки."

В настоящее время продолжается работа с МИД по уточнению данных о находящихся за рубежом детях. На сегодняшний день проблемы с выплатами остаются в 5 приемных семей и 3 ДБСТ, которые находятся за пределами Украины. Государственная служба по делам детей и ПФУ осуществляют еженедельный мониторинг по возобновлению финансирования после предоставления семьями необходимой информации.

Ранее сообщалось, что детским домам семейного типа и приемным семьям станет проще получать жилищную субсидию. Правительство приняло соответствующее решение и убрало определенные препятствия.