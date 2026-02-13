У 2025 році держава придбала житло для дитячих будинків сімейного типу на 712 млн грн

Торік на потреби дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) з державного бюджету було виділено 712 млн грн для придбання нерухомості. За ці кошти забезпечено оселями 124 такі установи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Участь держави

Станом на 1 січня на первинному обліку перебуває понад 59 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 56 тисяч уже перебувають у сімейних формах виховання.

З початку 2026 року відбулися наступні зміни:

підвищено рівень грошового забезпечення для прийомних батьків та батьків-вихователів;

розширено державні гарантії для сиріт, які здобувають освіту;

у 12 областях розпочато впровадження послуги "Сімейна домівка".

Денис Улютін зазначив: "…це альтернатива інституційному догляду у 12 областях. Ця модель максимально наближена до сімейного проживання, з фокусом на повернення дитини у родину, або підготовку до самостійного життя".

Процедурні питання

За результатами перевірок, 4,5% прийомних сімей та ДБСТ зіткнулися з тимчасовими затримками нарахувань. Зокрема, проблеми зафіксовані у 102 прийомних сім’ях та 73 ДБСТ.

"Упродовж поточних пів року були зафіксовані складнощі у 102 прийомних сім’ях із 2715 та у 73 ДБСТ з 1318. Тобто приблизно у 4,5% від загальної кількості. Основні причини — процедурні, а саме — неповні пакети документів, відсутність підтвердження місця перебування, зміна статусу сім’ї, технічні помилки, або затримки в обміні даними", — повідомив Міністр.

Наразі триває робота з МЗС щодо уточнення даних про дітей, які перебувають за кордоном. На сьогодні проблеми з виплатами залишаються у 5 прийомних сімей та 3 ДБСТ, що знаходяться поза межами України. Державна служба у справах дітей та ПФУ здійснюють щотижневий моніторинг для відновлення фінансування після подання родинами необхідної інформації.

Раніше повідомлялося, що дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям стане простіше отримувати житлову субсидію. Уряд ухвалив відповідне рішення і прибрав певні перешкоди.