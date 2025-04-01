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В 2025 году кодифицировано более 350 образцов техники: сколько произведено в Украине

военная техника, ВСУ, оборона
Украинские оружейники прогрессируют в производстве новых образцов ВВТ. / Минобороны

В первом квартале 2025 года оборонное ведомство кодифицировало и разрешило к использованию в Силах обороны Украины более 350 новых образцов вооружения и военной техники (ВВТ), из которых 87% являются продукцией отечественного производства.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

О производстве оружия

Украинские оружейники достигают значительного прогресса в производстве новых образцов ВВТ. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период было кодифицировано более 100 образцов, из которых менее половины было отечественного производства.

Среди образцов ВВТ, прошедших кодификацию в первом квартале 2025 года, преобладают:

  • беспилотные авиационные комплексы;
  • боеприпасы к ним;
  • средства радиоэлектронной борьбы;
  • автомобильная техника;
  • инженерные средства;
  • наземные роботизированные комплексы

В перечне беспилотников, которые с начала года кодифицировали и допустили к эксплуатации в Силах обороны, около 20 образцов с управлением по оптоволокну.

"Анализ российско-украинской войны свидетельствует, что инновационные инструменты играют все большую роль на поле боя. Поэтому важно ускорить технологическое обновление нашей армии", — отметил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты  с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.

Автор:
Ольга Опенько