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В 2025 году кодифицировано более 350 образцов техники: сколько произведено в Украине
В первом квартале 2025 года оборонное ведомство кодифицировало и разрешило к использованию в Силах обороны Украины более 350 новых образцов вооружения и военной техники (ВВТ), из которых 87% являются продукцией отечественного производства.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
О производстве оружия
Украинские оружейники достигают значительного прогресса в производстве новых образцов ВВТ. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период было кодифицировано более 100 образцов, из которых менее половины было отечественного производства.
Среди образцов ВВТ, прошедших кодификацию в первом квартале 2025 года, преобладают:
- беспилотные авиационные комплексы;
- боеприпасы к ним;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- автомобильная техника;
- инженерные средства;
- наземные роботизированные комплексы
В перечне беспилотников, которые с начала года кодифицировали и допустили к эксплуатации в Силах обороны, около 20 образцов с управлением по оптоволокну.
"Анализ российско-украинской войны свидетельствует, что инновационные инструменты играют все большую роль на поле боя. Поэтому важно ускорить технологическое обновление нашей армии", — отметил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.
Об украинском оружии
Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.
Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.