В 2025 році кодифіковано понад 350 зразків техніки: скільки вироблено в Україні

Протягом першого кварталу 2025 року оборонне відомство кодифікувало та дозволило до використання в Силах оборони України понад 350 нових зразків озброєння і військової техніки (ОВТ) , з яких 87% є продукцією вітчизняного виробництва.

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Про це інформує пресслужба Міноборони.

Про виробництво зброї

Українські зброярі досягають значного прогресу у виробництві нових зразків ОВТ. Для порівняння, торік за аналогічний період було кодифіковано понад 100 зразків, з яких менш як половина була вітчизняного виробництва.

Серед зразків ОВТ, що пройшли кодифікацію у першому кварталі 2025 року, переважають:

безпілотні авіаційні комплекси;

боєприпаси до них;

засоби радіоелектронної боротьби;

автомобільна техніка;

інженерні засоби;

наземні роботизовані комплекси.

У переліку безпілотників, що від початку року кодифікували та допустили до експлуатації у Силах оборони, майже 20 зразків із керуванням по оптоволокну.

"Аналіз російсько-української війни свідчить, що інноваційні інструменти відіграють все більшу роль на полі бою. Тому надважливо прискорити технологічне оновлення нашого війська", – зазначив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи “Зброя Перемоги” на суму близько 130 млрд грн.