В 2026 году финансирование содержания дорог сократят на 40%

В 2026 году по сравнению с 2025 годом расходы на ремонт и содержание дорог сократят на 40% до 8,494 млрд грн. Об этом Delo.ua сообщили в Государственном агентстве обновления.

По данным Госагентства в 2025 году на ремонты и эксплуатационное содержание дорог по бюджетным программам было выделено 13,934 млрд грн, в 2024 — 12,527 млрд грн, в 2023 — 16,795 млрд грн, а в 2022 — 14,254. А плановое финансирование на 2026 год составляет 8,494 млрд грн. Таким образом, запланированный объем расходов на следующий год является наименьшим с начала полномасштабной войны.

Как рассказал Delo.ua глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин, долги Госагентства перед подрядчиками за содержание дорог на сегодняшний день составляют 12 млрд грн. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, в Госагентстве пересмотрели подходы к ремонту и в некоторых областях удалось снизить стоимость текущего ремонта почти вдвое, а в среднем — на 30–40%. Это дало более 900 миллионов гривен экономии только на содержании дорог.

Напомним, по состоянию на сентябрь в государственном бюджете Госагентству восстановления было предусмотрено 12,8 млрд грн на содержание дорог . Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что эта сумма критически недостаточна, а для нормального функционирования дорожной отрасли в год нужно почти 80 миллиардов гривен.

Резонанс вокруг дороги в Буковель

В начале декабря в системе Prozorro появилась информация о тендере, объявленном Службой восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Речь шла о разработке проектной документации для строительства новой автомобильной дороги в Карпатах на участке Быстрица – Яблуница через Поляницу, где расположен курорт Буковель.

Общая протяженность потенциальной дороги – 28,6 км, а ее ориентировочную стоимость в медиа начали подавать как 6,6 млрд грн. Параллельно стало известно, что 26 ноября Служба восстановления заключила контракт с компанией "ПБС" на капитальный ремонт существующей дороги Ивано-Франковск — Надворная на участке Быстрицы стоимостью 2,1 млрд грн.

Это повлекло за собой волну публикаций в СМИ о якобы подготовке к масштабному строительству новой дороги в Буковель за государственные средства.

Агентство восстановления опровергло информацию о якобы расходе 6,6 млрд грн на строительство дороги в Буковель. Речь идет лишь о разработке проектно-сметной документации, которая является подготовительным этапом и занимает по меньшей мере год. Финансирование строительных работ не предусмотрено, а их выполнение возможно только после завершения войны, сообщает пресс-служба.

Позже глава Госагентства восстановления Сухомлин сообщил, что технико-экономическое обоснование дороги в Буковель было разработано общинами за собственные средства. Служба восстановления в Ивано-Франковской области объявила тендер на проектирование без согласования с агентством.

В связи с этой ситуацией руководитель Службы подал заявление об увольнении. При этом финансирование проекта не предусмотрено ни в бюджете этого года, ни в следующем, а сам проект Агентством восстановления не предоставлялся.

