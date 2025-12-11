У 2026 фінансування утримання доріг скоротять на 40%

У 2026 році порівняно з 2025 видатки на ремонт та утримання доріг скоротять на 40% до 8,494 млрд грн. Про це Delo.ua повідомили в Державному агентстві відновлення.

За даними Держагентства у 2025 на ремонти та експлуатаційне утримання доріг за бюджетними програмами було виділено 13,934 млрд грн, у 2024 — 12,527 млрд грн, у 2023 — 16,795 млрд грн, а у 2022 — 14,254. А планове фінансування на 2026 складає 8,494 млрд грн. Таким чином запланований обсяг видатків на наступний рік є найменшим від початку повномасштабної війни.

Як розповів Delo.ua голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, борги Держагентства перед підрядниками за утримання доріг насьогодні складають 12 млрд грн. Щоб зменшити навантаження на бюджет, в Держагентстві переглянули підходи до ремонту і деяких областях вдалося знизити вартість поточного ремонту майже вдвічі, а в середньому — на 30–40%. Це дало понад 900 мільйонів гривень економії лише на утриманні доріг.

Нагадаємо, станом на вересень у державному бюджеті Держагентству відновлення було передбачено 12,8 млрд грн на утримання доріг. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що ця сума є критично недостатньою, а для нормального функціонування дорожньої галузі на рік потрібно майже 80 мільярдів гривень.

Резонанс навколо дороги до Буковеля

На початку грудня в системі Prozorro з’явилась інформація про тендер, оголошений Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області. Йшлося про розробку проєктної документації для будівництва нової автомобільної дороги в Карпатах на ділянці Бистриця – Яблуниця через Поляницю, де розташований курорт "Буковель".

Загальна протяжність потенційної дороги - 28,6 км, а її орієнтовну вартість у медіа почали подавати як 6,6 млрд грн. Паралельно стало відомо, що 26 листопада Служба відновлення уклала контракт із компанією "ПБС" на капітальний ремонт існуючої дороги Івано-Франківськ — Надвірна на ділянці до Бистриці вартістю 2,1 млрд грн.

Це спричинило хвилю публікацій у ЗМІ про нібито підготовку до масштабного будівництва нової дороги до Буковеля за державні кошти.

Агентство відновлення спростувало інформацію про нібито витрату 6,6 млрд грн на будівництво дороги до Буковеля. Наразі йдеться лише про розробку проєктно-кошторисної документації, яка є підготовчим етапом і займає щонайменше рік. Фінансування будівельних робіт не передбачене, а їхнє виконання можливе лише після завершення війни, повідомляла пресслужба.

Пізніше голова Держагентства відновлення Сухомлин повідомив, що техніко-економічне обґрунтування дороги до Буковеля було розроблене громадами за власні кошти. Водночас Служба відновлення в Івано-Франківській області оголосила тендер на проєктування без погодження з агентством.

У зв’язку з цією ситуацією керівник Служби подав заяву про звільнення. При цьому фінансування проєкту не передбачене ані в бюджеті цього року, ані наступного, а сам проєкт Агентством відновлення не подавався.