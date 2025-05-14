В апреле украинский рынок грузовиков сократился более чем на 50%

В апреле 2025 года украинский рынок грузовиков массой свыше 3,5 тонны (кроме седловых тягачей) продемонстрировал спад активности.

Об этом сообщают аналитики Института исследования авторынка.

Меньше всего упал импорт подержанных грузовиков — всего на 2,5% в годовом исчислении, тогда как внутренний рынок сократился на 58,2%. Продажи грузовиков украинского производства снизились на 20% по сравнению с апрелем прошлого года.

В то же время, эксперты напоминают, что прошлогодние весенние объемы были аномально высокими из-за законодательных изменений, поэтому прямое сравнение может быть некорректным.

Большую часть рынка (75,6% или 1294 единицы) в апреле составляли внутренние перепродажи. Импорт подержанных грузовиков составил 13,4% (230 шт.), новых – всего 3% (52 шт.).

Еще 7,9% (136 шт.) пришлись на продажи грузовиков, изготовленных или переоборудованных в Украине. Общая доля новых машин в сегменте составила 10,9%.

Лидеры среди моделей:

На внутреннем рынке чаще всего покупали самосвалы, фургоны и бортовые грузовики. Тройка самых популярных моделей:

Mercedes-Benz Atego;

Scania P-Series;

Iveco Daily.

Среди импортированных с пробегом преобладали фургоны как обычные, так и с гидробортом или холодильным оборудованием. В тройке лидеров:

Mercedes-Benz Atego;

Mercedes-Benz Sprinter;

MAN TGL.

Среди новых грузовиков наибольший спрос был на специализированную технику – автокраны, самосвалы и фургоны.

Reform Citroen Jumper (переоборудован в Украине);

Ford Transit VD C3/M3 FTCC (инкассаторский фургон);

Iveco T-Way.

Аналитики отмечают, что большинство новых грузовиков в Украине – это переоборудованные специальные автомобили на базе импортированных шасси, что свидетельствует об активности местных производителей и адаптации к потребностям рынка.

Добавим, что в первом квартале 2025 года украинский рынок грузовиков с полной массой более 3,5 тонн (за исключением седловых тягачей) сократился на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.