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В апреле украинский рынок грузовиков сократился более чем на 50%
В апреле 2025 года украинский рынок грузовиков массой свыше 3,5 тонны (кроме седловых тягачей) продемонстрировал спад активности.
Об этом сообщают аналитики Института исследования авторынка.
Меньше всего упал импорт подержанных грузовиков — всего на 2,5% в годовом исчислении, тогда как внутренний рынок сократился на 58,2%. Продажи грузовиков украинского производства снизились на 20% по сравнению с апрелем прошлого года.
В то же время, эксперты напоминают, что прошлогодние весенние объемы были аномально высокими из-за законодательных изменений, поэтому прямое сравнение может быть некорректным.
Большую часть рынка (75,6% или 1294 единицы) в апреле составляли внутренние перепродажи. Импорт подержанных грузовиков составил 13,4% (230 шт.), новых – всего 3% (52 шт.).
Еще 7,9% (136 шт.) пришлись на продажи грузовиков, изготовленных или переоборудованных в Украине. Общая доля новых машин в сегменте составила 10,9%.
Лидеры среди моделей:
На внутреннем рынке чаще всего покупали самосвалы, фургоны и бортовые грузовики. Тройка самых популярных моделей:
- Mercedes-Benz Atego;
- Scania P-Series;
- Iveco Daily.
Среди импортированных с пробегом преобладали фургоны как обычные, так и с гидробортом или холодильным оборудованием. В тройке лидеров:
- Mercedes-Benz Atego;
- Mercedes-Benz Sprinter;
- MAN TGL.
Среди новых грузовиков наибольший спрос был на специализированную технику – автокраны, самосвалы и фургоны.
- Reform Citroen Jumper (переоборудован в Украине);
- Ford Transit VD C3/M3 FTCC (инкассаторский фургон);
- Iveco T-Way.
Аналитики отмечают, что большинство новых грузовиков в Украине – это переоборудованные специальные автомобили на базе импортированных шасси, что свидетельствует об активности местных производителей и адаптации к потребностям рынка.
Добавим, что в первом квартале 2025 года украинский рынок грузовиков с полной массой более 3,5 тонн (за исключением седловых тягачей) сократился на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.