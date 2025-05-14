У квітні український ринок вантажівок скоротився на понад 50%

У квітні 2025 року український ринок вантажівок масою понад 3,5 тонни (окрім сідлових тягачів) продемонстрував спад активності. Загалом зареєстровано 1,7 тис. таких транспортних засобів, що на 5,7% менше, ніж у березні, та на 52,2% менше, ніж у квітні 2024 року.

Про це повідомляють аналітики Інституту дослідження авторинку.

Найменше впав імпорт уживаних вантажівок — лише на 2,5% у річному вимірі, тоді як внутрішній ринок скоротився на 58,2%. Продажі вантажівок українського виробництва знизилися на 20% порівняно з квітнем минулого року.

Водночас експерти нагадують, що торішні весняні обсяги були аномально високими через законодавчі зміни, тому пряме порівняння може бути некоректним.

Більшу частину ринку (75,6%, або 1294 одиниці) у квітні становили внутрішні перепродажі. Імпорт вживаних вантажівок склав 13,4% (230 шт.), нових – лише 3% (52 шт.).

Ще 7,9% (136 шт.) припали на продажі вантажівок, виготовлених або переобладнаних в Україні. Загальна частка нових машин у сегменті становила 10,9%.

Лідери серед моделей:

На внутрішньому ринку найчастіше купували самоскиди, фургони та бортові вантажівки. Трійка найпопулярніших моделей:

Mercedes-Benz Atego;

Scania P-Series;

Iveco Daily.

Серед імпортованих з пробігом переважали фургони — як звичайні, так і з гідробортом чи холодильним обладнанням. У трійці лідерів:

Mercedes-Benz Atego;

Mercedes-Benz Sprinter;

MAN TGL.

Серед нових вантажівок найбільший попит був на спеціалізовану техніку — автокрани, самоскиди та фургони. Найпопулярніші моделі:

Reform Citroen Jumper (переобладнаний в Україні);

Ford Transit VD C3/M3 FTCC (інкасаторський фургон);

Iveco T-Way.

Аналітики відзначають, що більшість нових вантажівок в Україні — це переобладнані спеціальні автомобілі на базі імпортованих шасі, що свідчить про активність місцевих виробників і адаптацію до потреб ринку.

Додамо, що у першому кварталі 2025 року український ринок вантажівок з повною масою понад 3,5 тони (за винятком сідлових тягачів) скоротився на 35,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.