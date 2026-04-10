В арестованном доме экс-министра Захарченко незаконно жили люди: что известно

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) зафиксировало факт незаконного использования арестованного жилого дома в центре Киева, ранее принадлежавшего экс-министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что речь идет об одном из объектов скрывающегося в России обвиняемого в государственной измене экс-министра МВД Украины Виталия Захарченко.

1 апреля 2026 г. во время осмотра актива, переданного в управление АРМА по решению суда, установлено, что в доме находятся посторонние лица, которые используют его на основании так называемого договора субаренды.

В АРМА отмечают, что указанный "договор" не имеет никакой юридической силы, поскольку имущество находится под арестом и им запрещено пользоваться.

АРМА уже проинформировала правоохранительные органы и инициировала возбуждение уголовного дела.

Имущество Виталия Захарченко было арестовано в 2021 году и передано в управление АРМА на основании решения суда.

Галущенко жил в арестованном доме эксминистра Захарченко

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что бывший министр юстиции Герман Галущенко тайно жил в доме, ранее принадлежавшем экс-министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.

"Еще одну нашли веселую историю. Обыски НАБУ у Галущенко привели в очень интересное место: дом в Царском селе, из которого он внезапно выехал в октябре, но ночью перед обысками почему-то решил там переночевать. И утром там еще видели министра энергетики Светлану Гринчук за пару минут перед обысками. Но у главного обыска. Захарченко, беглого министра времен Януковича", – рассказал нардеп

Депутат напомнил, что дом эксминистра Захарченко арестован еще с 2021 года, и официально его опекает АРМА, а арест запрещает пользоваться имуществом.

Напомним, в декабре 2025 года АРМА объявила открытые конкурсы на платформе Prozorro для отбора управляющих арестованной недвижимости, принадлежащей Захарченко.

К управлению предлагалось два объекта премиум-класса в центре столицы: