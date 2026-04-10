Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Наличный курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В арестованном доме экс-министра Захарченко незаконно жили люди: что известно

АРМА зафиксировало незаконное использование арестованного актива в Киеве / АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) зафиксировало факт незаконного использования арестованного жилого дома в центре Киева, ранее принадлежавшего экс-министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что речь идет об одном из объектов скрывающегося в России обвиняемого в государственной измене экс-министра МВД Украины Виталия Захарченко.

1 апреля 2026 г. во время осмотра актива, переданного в управление АРМА по решению суда, установлено, что в доме находятся посторонние лица, которые используют его на основании так называемого договора субаренды.

В АРМА отмечают, что указанный "договор" не имеет никакой юридической силы, поскольку имущество находится под арестом и им запрещено пользоваться.

АРМА уже проинформировала правоохранительные органы и инициировала возбуждение уголовного дела.

Имущество Виталия Захарченко было арестовано в 2021 году и передано в управление АРМА на основании решения суда.

Галущенко жил в арестованном доме эксминистра Захарченко

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что бывший министр юстиции Герман Галущенко тайно жил в доме, ранее принадлежавшем экс-министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.

"Еще одну нашли веселую историю. Обыски НАБУ у Галущенко привели в очень интересное место: дом в Царском селе, из которого он внезапно выехал в октябре, но ночью перед обысками почему-то решил там переночевать. И утром там еще видели министра энергетики Светлану Гринчук за пару минут перед обысками. Но у главного обыска. Захарченко, беглого министра времен Януковича", – рассказал нардеп

Депутат напомнил, что дом эксминистра Захарченко арестован еще с 2021 года, и официально его опекает АРМА, а арест запрещает пользоваться имуществом.

Напомним, в декабре 2025 года АРМА объявила открытые конкурсы на платформе Prozorro для отбора управляющих арестованной недвижимости, принадлежащей Захарченко.

К управлению предлагалось два объекта премиум-класса в центре столицы:

  • жилой дом возле Киево-Печерской лавры   площадью 647 кв. м с четырьмя земельными участками;
  • квартира на Печерске   площадью 255,5 кв. м с двумя паркоместами.
Автор:
Светлана Манько