В арештованому будинку ексміністра Захарченко незаконно жили люди: що відомо

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зафіксувало факт незаконного використання арештованого житлового будинку у центрі Києва, який раніше належав ексміністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що йдеться про один з об’єктів обвинуваченого у державній зраді ексміністра МВС України Віталія Захарченка, який переховується в Росії.

1 квітня 2026 року під час огляду активу, переданого в управління АРМА за рішенням суду, встановлено, що у будинку перебувають сторонні особи, які використовують його на підставі так званого договору суборенди.

В АРМА наголошують, що вказаний "договір" не має жодної юридичної сили, оскільки майно перебуває під арештом та ним заборонено користуватися.

АРМА вже поінформувала правоохоронні органи та ініціювала порушення кримінальної справи.

Майно Віталія Захарченка було арештоване у 2021 році та передане в управління АРМА на підставі ухвали суду.

Галущенко мешкав в арештованому будинку ексміністра Захарченка

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що колишній міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав ексміністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

"Ще одну знайшли веселу історію. Обшуки НАБУ у Галущенка привели в дуже цікаве місце: будинок в Царському селі, з якого він раптово виїхав у жовтні, але вночі перед обшуками чомусь вирішив там переночувати. І зранку там ще бачили міністра енергетики Світлану Гринчук за пару хвилин перед обшуками. Але головне не просто маєток. Це — особняк Віталія Захарченка, міністра-втікача часів Януковича", – розповів нардеп

Депутат нагадав, що будинок ексміністра Захарченка арештований ще з 2021 року, і офіційно ним опікується АРМА, а арешт забороняє користуватися майном.

Нагадаємо, у грудні 2025 року АРМА оголосило відкриті конкурси на платформі Prozorro для відбору управителів арештованої нерухомості, яка належить Захарченку.

До управління пропонувалося два об'єкти преміум-класу в центрі столиці: