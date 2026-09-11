В августе в Киеве демонтировали около 2 тысяч рекламных конструкций и вывесок

В августе 2026 года в Киеве было демонтировано 1 826 рекламных средств и вывесок, установленных с нарушением требований. Больше конструкций убрали с фасадов зданий, опор и объектов транспорта. Всего с начала года в столице демонтировали более 11,3 тысяч таких конструкций.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Где в Киеве демонтировали больше рекламы в августе

В августе 2026 года в столице демонтировали 1826 рекламных средств и вывесок, размещенных с нарушением установленных требований. Больше конструкций убрали с фасадов зданий, опор и объектов транспорта. Об этом сообщили в Управлении по рекламе КГГА.

Так, в августе демонтировали:

791 конструкцию на фасадах зданий;

752 конструкции на опорах и объектах транспорта;

170 конструкций на элементах ограждения;

55 штендеров;

41 наземную конструкцию;

17 конструкций на крышах.

1167 рекламных средств и вывесок были демонтированы бригадами КП «Киевреклама», 659 – владельцами.

В Управлении пояснили, что после демонтажа на части объектов может открываться фасад, требующий ремонта или восстановления. В то же время это не является следствием демонтажа – конструкция раньше просто скрывала состояние здания.

Рекламные конструкции и вывески не должны являться способом маскировки неудовлетворительного состояния фасада. Их размещение должно удовлетворять установленным требованиям, а надлежащее состояние фасада должен обеспечивать его владелец, балансодержатель или управляющий. Поэтому результат демонтажа – это не всегда о мгновенно красивейшей картинке. Прежде всего, это об освобождении городского пространства от конструкций, размещенных с нарушениями.

Всего с начала 2026 года в Киеве было демонтировано 11 339 рекламных средств и вывесок.

Напомним, в Киеве с 2024 года демонтировано более 5,7 тыс. самовольно размещенных объектов, включая малые архитектурные формы (МАФы), временные сооружения (ТС) и другие элементы благоустройства. С начала этого года убрали около 370 объектов.