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В августе в Киеве демонтировали около 2 тысяч рекламных конструкций и вывесок

КГГА
Сколько рекламы демонтировали в Киеве в августе 2026 года

В августе 2026 года в Киеве было демонтировано 1 826 рекламных средств и вывесок, установленных с нарушением требований. Больше конструкций убрали с фасадов зданий, опор и объектов транспорта. Всего с начала года в столице демонтировали более 11,3 тысяч таких конструкций.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Где в Киеве демонтировали больше рекламы в августе

В августе 2026 года в столице демонтировали 1826 рекламных средств и вывесок, размещенных с нарушением установленных требований. Больше конструкций убрали с фасадов зданий, опор и объектов транспорта. Об этом сообщили в Управлении по рекламе КГГА.

Так, в августе демонтировали:

  • 791 конструкцию на фасадах зданий;
  • 752 конструкции на опорах и объектах транспорта;
  • 170 конструкций на элементах ограждения;
  • 55 штендеров;
  • 41 наземную конструкцию;
  • 17 конструкций на крышах.

1167 рекламных средств и вывесок были демонтированы бригадами КП «Киевреклама», 659 – владельцами.

В Управлении пояснили, что после демонтажа на части объектов может открываться фасад, требующий ремонта или восстановления. В то же время это не является следствием демонтажа – конструкция раньше просто скрывала состояние здания.

Рекламные конструкции и вывески не должны являться способом маскировки неудовлетворительного состояния фасада. Их размещение должно удовлетворять установленным требованиям, а надлежащее состояние фасада должен обеспечивать его владелец, балансодержатель или управляющий. Поэтому результат демонтажа – это не всегда о мгновенно красивейшей картинке. Прежде всего, это об освобождении городского пространства от конструкций, размещенных с нарушениями.

Всего с начала 2026 года в Киеве было демонтировано 11 339 рекламных средств и вывесок.

Фото 2 — В августе в Киеве демонтировали около 2 тысяч рекламных конструкций и вывесок
Фото 3 — В августе в Киеве демонтировали около 2 тысяч рекламных конструкций и вывесок
Фото 4 — В августе в Киеве демонтировали около 2 тысяч рекламных конструкций и вывесок
Фото 5 — В августе в Киеве демонтировали около 2 тысяч рекламных конструкций и вывесок

Напомним, в Киеве с 2024 года демонтировано более 5,7 тыс. самовольно размещенных объектов, включая малые архитектурные формы (МАФы), временные сооружения (ТС) и другие элементы благоустройства. С начала этого года убрали около 370 объектов.

Автор:
Ольга Опенько

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