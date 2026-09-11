У серпні в Києві демонтували майже 2 тисячі рекламних конструкцій і вивісок

У серпні 2026 року в Києві демонтували 1 826 рекламних засобів і вивісок, встановлених із порушенням вимог. Найбільше конструкцій прибрали з фасадів будівель, опор та об’єктів транспорту. Загалом від початку року в столиці демонтували понад 11,3 тисячі таких конструкцій.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Де в Києві демонтували найбільше реклами у серпні

У серпні 2026 року у столиці демонтували 1 826 рекламних засобів і вивісок, розміщених із порушенням встановлених вимог. Найбільше конструкцій прибрали з фасадів будівель, опор та об’єктів транспорту. Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА.

Так, у серпні демонтували:

791 конструкцію на фасадах будівель;

752 конструкції на опорах та об’єктах транспорту;

170 конструкцій на елементах огородження;

55 штендерів;

41 наземну конструкцію;

17 конструкцій на дахах.

1167 рекламних засобів і вивісок демонтували бригади КП «Київреклама», 659 – власники.

В Управлінні пояснили, що після демонтажу на частині об’єктів може відкриватися фасад, який потребує ремонту чи відновлення. Водночас це не є наслідком демонтажу – конструкція раніше просто приховувала стан будівлі.

Рекламні конструкції та вивіски не мають бути способом маскування незадовільного стану фасаду. Їх розміщення має відповідати встановленим вимогам, а належний стан фасаду має забезпечувати його власник, балансоутримувач або управитель. Тому результат демонтажу – це не завжди про миттєво красивішу картинку. Передусім це про звільнення міського простору від конструкцій, розміщених із порушеннями.

Загалом від початку 2026 року в Києві демонтували 11 339 рекламних засобів та вивісок.

Нагадаємо, у Києві з 2024 року демонтовано понад 5,7 тис. самовільно розміщених об'єктів, включно з малими архітектурними формами (МАФами), тимчасовими спорудами (ТС) та іншими елементами благоустрою. З початку цього року прибрали майже 370 об'єктів.