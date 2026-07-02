В Белой Церкви выставили на продажу предприятие по металлообработке: что входит в актив

В Белой Церкви было выставлено на продажу производственное предприятие, специализирующееся на лазерной резке и гибке металла. Бизнес с современным оборудованием, сформированной базой клиентов и производственными мощностями оценен в 500 тыс. долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Inventure .

Предприятие расположено вблизи Одесской трассы и работает в арендованном производственном помещении площадью 1200 кв. м. Производственный комплекс имеет офисные помещения, санузлы, комнату для персонала, беспыльный пол и резерв площадей для возможного расширения производства.

В состав актива входит современное оборудование для обработки металла, в частности:

лазерный станок ARAMIS мощностью 6 кВт с источником IPG для резки металла толщиной до 25 мм (введен в эксплуатацию в 2024 году);

лазерный станок ARAMIS мощностью 2 кВт с источником Raycus для резки металла толщиной до 12 мм (2021 год);

листогибочный пресс с ЧПУ ERMAKSAN с усилием 100 тонн;

комплект сменного инструмента для гибки металла стоимостью около 18 тыс. евро;

дизельный вилочный погрузчик грузоподъемностью 3,5 тонн;

компрессор, аспирационные установки, тельферы, система видеонаблюдения и другое вспомогательное оборудование.

По информации продавца, общий объем инвестиций в запуск производства и закупку оборудования превысил 600 тыс. долларов.

Компания имеет около 100 постоянных клиентов. Активное развитие бизнеса началось в начале 2024 года. Предприятие выполняло заказы по лазерной резке, гибке и комплексной металлообработке.

В настоящее время производство временно не ведет активную операционную деятельность из-за кадровых изменений и необходимости формирования новой команды.

Оборот предприятия составлял:

18 млн грн в 2024 году;

25 млн грн в 2025 году;

13,5 млн. грн. за первые пять месяцев 2026 года.

Как отмечает владелец, причиной продаж является переезд и отсутствие возможности лично управлять предприятием. Стоимость бизнеса составляет 500 тысяч долларов США.

Также отметим, что в Полтаве выставили на продажу действующее предприятие по производству металлоконструкций и полимерных опор стоимостью $960 000. Предприятие имеет законтрактованный доход, собственные торговые марки и два цеха, а прогнозируемый срок окупаемости инвестиций составляет менее 2 лет.