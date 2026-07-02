У Білій Церкві виставили на продаж підприємство з металообробки: що входить в актив

У Білій Церкві виставили на продаж виробниче підприємство, що спеціалізується на лазерній різці та гнутті металу. Бізнес із сучасним обладнанням, сформованою клієнтською базою та виробничими потужностями оцінений у 500 тис. доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Іnventure.

Підприємство розташоване поблизу Одеської траси та працює в орендованому виробничому приміщенні площею 1 200 кв. м. Виробничий комплекс має офісні приміщення, санвузли, кімнату для персоналу, безпилові підлоги та резерв площ для можливого розширення виробництва.

До складу активу входить сучасне обладнання для обробки металу, зокрема:

лазерний верстат ARAMIS потужністю 6 кВт із джерелом IPG для різки металу товщиною до 25 мм (введений в експлуатацію у 2024 році);

лазерний верстат ARAMIS потужністю 2 кВт із джерелом Raycus для різки металу товщиною до 12 мм (2021 рік);

листозгинальний прес з ЧПУ ERMAKSAN із зусиллям 100 тонн;

комплект змінного інструменту для гнуття металу вартістю близько 18 тис. євро;

дизельний вилковий навантажувач вантажопідйомністю 3,5 тонни;

компресор, аспіраційні установки, тельфери, система відеоспостереження та інше допоміжне обладнання.

За інформацією продавця, загальний обсяг інвестицій у запуск виробництва та закупівлю обладнання перевищив 600 тис. доларів.

Компанія має близько 100 постійних клієнтів. Активний розвиток бізнесу розпочався на початку 2024 року. Підприємство виконувало замовлення з лазерної різки, гнуття та комплексної металообробки.

Наразі виробництво тимчасово не веде активної операційної діяльності через кадрові зміни та необхідність формування нової команди.

Оборот підприємства становив:

18 млн грн у 2024 році;

25 млн грн у 2025 році;

13,5 млн грн за перші п'ять місяців 2026 року.

Як зазначає власник, причиною продажу є переїзд та відсутність можливості особисто управляти підприємством. Вартість бізнесу становить 500 тис. доларів США.

Також зауважимо, у Полтаві виставили на продаж діюче підприємство з виробництва металоконструкцій та полімерних опор вартістю $960 000. Підприємство має законтрактований дохід, власні торгові марки та два цехи, а прогнозований строк окупності інвестицій становить менше 2 років.