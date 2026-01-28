Запланована подія 2

В Чернигове ограничивают горячее водоснабжение из-за ударов по инфраструктуре

вода в кране
Чернигов останется без горячей воды / Pixabay

В Чернигове с 30 января 2026 временно прекратят подачу горячей воды. Причиной послужил значительный дефицит тепловой мощности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Черниговского коммунального предприятия "Теплокоммунэнерго" (ТКЭ).

Черниговцам выключат горячую воду

"С 30 января 2026 года временно будет прекращена подача горячей воды. Восстановление услуги планируется ориентировочно через одну неделю", - говорится в сообщении.

В Чернигове возник дефицит тепловой мощи из-за российских ударов по критической инфраструктуре и ожидаемого похолодания. В таких условиях имеющихся ресурсов недостаточно, чтобы одновременно снабжать потребителей и отоплением, и горячей водой.

Поэтому в этот период весь тепловой ресурс будет направлен на поддержание отопления жилых домов, чтобы сохранить тепло в домах жителей города, отмечает пресс-служба.

В компании подчеркивает, что ситуация – временная.

Как сообщалось, Дарницкая районная государственная администрация Киева обратилась к руководителям жилищных управляющих компаний с просьбой временно отключить горячую воду. Причиной стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры после массированных ракетно-дроновых атак России, что повлекло за собой дефицит тепловой и энергетической мощности.

Автор:
Ольга Опенько