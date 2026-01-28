- Категория
В Чернигове ограничивают горячее водоснабжение из-за ударов по инфраструктуре
В Чернигове с 30 января 2026 временно прекратят подачу горячей воды. Причиной послужил значительный дефицит тепловой мощности.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Черниговского коммунального предприятия "Теплокоммунэнерго" (ТКЭ).
Черниговцам выключат горячую воду
"С 30 января 2026 года временно будет прекращена подача горячей воды. Восстановление услуги планируется ориентировочно через одну неделю", - говорится в сообщении.
В Чернигове возник дефицит тепловой мощи из-за российских ударов по критической инфраструктуре и ожидаемого похолодания. В таких условиях имеющихся ресурсов недостаточно, чтобы одновременно снабжать потребителей и отоплением, и горячей водой.
Поэтому в этот период весь тепловой ресурс будет направлен на поддержание отопления жилых домов, чтобы сохранить тепло в домах жителей города, отмечает пресс-служба.
В компании подчеркивает, что ситуация – временная.
Как сообщалось, Дарницкая районная государственная администрация Киева обратилась к руководителям жилищных управляющих компаний с просьбой временно отключить горячую воду. Причиной стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры после массированных ракетно-дроновых атак России, что повлекло за собой дефицит тепловой и энергетической мощности.