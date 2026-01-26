Запланована подія 2

Дарницкий район Киева останется без горячей воды: что известно

вода
Когда в Дарнице прекратят подачу горячей воды и почему / Depositphotos

Дарницкая районная государственная администрация Киева обратилась к руководителям жилищных управляющих компаний с просьбой временно отключить горячую воду.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на письмо Дарницкой районной государственной администрации к руководителям управляющих компаний.

Дарница останется без горячей воды

Причиной стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры после массированных ракетно-дроновых атак России, что повлекло за собой дефицит тепловой и энергетической мощности.

В РГА ссылаются на распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации исполнительного органа Киевского городского совета от 22 и 25 января 2026 года.

Отключение горячей воды должно быть осуществлено совместно с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и компанией "Евро-Реконструкция" для стабилизации работы энергетической системы района.

Фото 2 — Дарницкий район Киева останется без горячей воды: что известно
Фото: "Интерфакс-Украина".

Ситуация в столице

Из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева исчезло отопление и вода.

Вместо стабилизационных отключений киевляне с начала января столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.

Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры столицы.

В то же время в правительстве обещали, что ситуация улучшится в ближайшее время, если не будет новых массированных атак.

В Киеве энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графиков отключения электроэнергии

Автор:
Ольга Опенько