Дарницький район Києва залишиться без гарячої води: що відомо

Дарницька районна державна адміністрація Києва звернулася до керівників житлових керуючих компаній із проханням тимчасово відключити гарячу воду.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на лист Дарницької районної державної адміністрації до керівників керуючих компаній.

Дарниця залишиться без гарячої води

Причиною стало пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури після масованих ракетно-дронових атак Росії, що спричинило дефіцит теплової та енергетичної потужності.

У РДА посилаються на відповідні розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконавчого органу Київської міської ради від 22 та 25 січня 2026 року.

Відключення гарячої води мають здійснити спільно з комунальним підприємством "Київтеплоенерго" та компанією "Євро-Реконструкція" для стабілізації роботи енергетичної системи району.

Ситуація в столиці

Через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення та вода.

Замість стабілізаційних відключень кияни з початку січня зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.

Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.

Водночас в уряді обіцяли, що ситуація поліпшиться найближчим часом, якщо не буде нових масованих атак.

У Києві енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключення електроенергії.