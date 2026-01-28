У Чернігові обмежують гаряче водопостачання через удари по інфраструктурі

У Чернігові з 30 січня 2026 року тимчасово припинять подачу гарячої води. Причиною став значний дефіцит теплової потужності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Чернігівського комунального підприємства "Теплокомуненерго" (ТКЕ).

Чернігівцям вимкнуть гарячу воду

"З 30 січня 2026 року тимчасово буде припинено подачу гарячої води. Відновлення послуги планується орієнтовно за один тиждень", - йдеться в повідомленні.

У Чернігові виник дефіцит теплової потужності через російські удари по критичній інфраструктурі та очікуване похолодання. За таких умов наявних ресурсів недостатньо, щоб одночасно забезпечувати споживачів і опаленням, і гарячою водою.

Тому в цей період увесь тепловий ресурс буде спрямовано на підтримання опалення житлових будинків, аби зберегти тепло в оселях мешканців міста, наголошує пресслужба.

В компанії наголошуєть, що ситуація - тимчасова.

Як повідомлялось, Дарницька районна державна адміністрація Києва звернулася до керівників житлових керуючих компаній із проханням тимчасово відключити гарячу воду. Причиною стало пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури після масованих ракетно-дронових атак Росії, що спричинило дефіцит теплової та енергетичної потужності.