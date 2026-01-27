КМДА пояснила, чому частина киян залишилася без гарячої води

У Києві тимчасово обмежено гаряче водопостачання у деяких житлових будинках, де це необхідно для відновлення теплопостачання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Відключення гарячої води у Києві

Унаслідок кількох масованих ворожих атак Київ працює в умовах складної енергетичної ситуації та застосовує протиаварійні заходи для стабілізації системи.

Для відновлення централізованого опалення у частині житлових будинків тимчасово обмежено гаряче водопостачання. Вивільнену теплову потужність спрямовують на запуск і стабілізацію теплопостачання, оскільки за низьких температур повторний запуск системи є технічно складним. У деяких районах, зокрема в Деснянському, систему доводиться запускати вже втретє, наголошує пресслужба.

У міській владі наголошують, що обмеження гарячої води стосується не всього житлового фонду, а лише тих будинків, де це необхідно з технічної точки зору для відновлення опалення.

"Це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, Дарницька районна державна адміністрація Києва звернулася до керівників житлових керуючих компаній із проханням тимчасово відключити гарячу воду. Причиною стало пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури після масованих ракетно-дронових атак Росії, що спричинило дефіцит теплової та енергетичної потужності.

Яка ситуація в столиці?

Через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення та вода.

Замість стабілізаційних відключень кияни з початку січня зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.

Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.