КМДА пояснила, чому частина киян залишилася без гарячої води
У Києві тимчасово обмежено гаряче водопостачання у деяких житлових будинках, де це необхідно для відновлення теплопостачання.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Відключення гарячої води у Києві
Унаслідок кількох масованих ворожих атак Київ працює в умовах складної енергетичної ситуації та застосовує протиаварійні заходи для стабілізації системи.
Для відновлення централізованого опалення у частині житлових будинків тимчасово обмежено гаряче водопостачання. Вивільнену теплову потужність спрямовують на запуск і стабілізацію теплопостачання, оскільки за низьких температур повторний запуск системи є технічно складним. У деяких районах, зокрема в Деснянському, систему доводиться запускати вже втретє, наголошує пресслужба.
У міській владі наголошують, що обмеження гарячої води стосується не всього житлового фонду, а лише тих будинків, де це необхідно з технічної точки зору для відновлення опалення.
"Це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, Дарницька районна державна адміністрація Києва звернулася до керівників житлових керуючих компаній із проханням тимчасово відключити гарячу воду. Причиною стало пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури після масованих ракетно-дронових атак Росії, що спричинило дефіцит теплової та енергетичної потужності.
Яка ситуація в столиці?
Через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення та вода.
Замість стабілізаційних відключень кияни з початку січня зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.
Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.