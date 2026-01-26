Запланована подія 2

Опалення під загрозою: тепловики закликають уряд компенсувати 60 млрд грн та зупинити примусові стягнення боргів

київська ТЕЦ-5
Україна може залишитися без тепла / Вікіпедія

Асоціація операторів критичної інфраструктури (АОКІ) вимагає від уряду терміново виплатити тепловикам понад 60 млрд грн компенсації за різницю в тарифах. Також асоціація закликає ввести мораторій на примусове стягнення боргів за енергоносії на час війни, аби не допустити зупинки теплопідприємств.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у зверненні асоціації на ім'я прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Загроза системного колапсу

В АОКІ стверждують, що теплопостачальні підприємства наразі перебувають на межі системного фінансового колапсу, наслідком якого неминуче стане повне припинення послуг теплопостачання.

"Ключовим чинником загострення ситуації є масові судові позови НАК "Нафтогаз України» проти теплопостачальних підприємств. Станом на сьогодні позови подано щонайменше до компаній із понад 55 територіальних громад по всій Україні. У результаті вже заблоковано рахунки понад 50 підприємств теплокомуненерго, ще десятки компаній перебувають під загрозою арешту рахунків найближчим часом", - говориться у зверненні.

Як стверджують в асоціації, теплопостачальні підприємства готові в повному обсязі розрахуватися за спожитий природний газ, однак підкреслюють, що це стане можливо лише за умови виконання державою власних зобов’язань, а саме компенсації різниці в тарифах.

Борг держави сягнув 60 мільярдів гривень

Через замороження тарифів на рівні 2021 року при кратному зростанні собівартості послуг, теплопостачальні підприємства опинилися в критичній ситуації: поточні платежі покривають лише 34–60% витрат, а державний борг із компенсації різниці сягнув 60 млрд грн.

В АОКІ наголошують, що блокування рахунків за борги фактично паралізує роботу галузі, унеможливлюючи ремонти та виплату зарплат, що загрожує підприємствам втратою статусу об’єктів критичної інфраструктури та скасуванням бронювання персоналу.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російська армія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. У Києві фіксували перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою почне працювати зі змінами.

Додамо, що енергетичний селектор, проведений президентом України Володимиром Зеленським, показав складну ситуацію у Києві та низці областей. Глава держави підкреслив необхідність додаткових заходів для стабілізації енергопостачання і наголосив на бронюванні 100% персоналу енергетичних компаній.

Автор:
Тетяна Бесараб