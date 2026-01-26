Отопление под угрозой: тепловики призывают правительство компенсировать 60 млрд грн и остановить принудительные взыскания долгов

Ассоциация операторов критической инфраструктуры (АОКИ) требует от правительства срочно выплатить тепловикам более 60 млрд грн компенсации за разницу в тарифах. Также ассоциация призывает ввести мораторий на принудительное взыскание долгов за энергоносители во время войны, чтобы не допустить остановки теплопредприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в обращении ассоциации на имя премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Угроза системного коллапса

В АОКИ утверждают, что теплоснабжающие предприятия находятся на грани системного финансового коллапса, следствием которого неизбежно станет полное прекращение услуг теплоснабжения.

"Ключевым фактором обострения ситуации являются массовые судебные тяжбы НАК "Нафтогаз Украины" против теплоснабжающих предприятий. По состоянию на сегодняшний день иски поданы по меньшей мере в компании из более 55 территориальных общин по всей Украине. В результате уже заблокированы счета более 50 предприятий теплокоммунэнерго, еще десятки компаний находятся под угрозой ареста счетов в ближайшее время", - говорится в обращении.

Как утверждают в ассоциации, теплоснабжающие предприятия готовы в полном объеме рассчитаться за потребленный природный газ, однако подчеркивают, что это станет возможным только при условии выполнения государством собственных обязательств, а именно компенсации разницы в тарифах.

Долг государства достиг 60 миллиардов гривен

Из-за заморозки тарифов на уровне 2021 года при кратном росте себестоимости услуг теплоснабжающие предприятия оказались в критической ситуации: текущие платежи покрывают лишь 34–60% расходов, а государственный долг по компенсации разницы достиг 60 млрд грн.

В АОКИ подчеркивают, что блокирование счетов за долги фактически парализует работу отрасли, делая невозможными ремонты и выплаты зарплат, что угрожает предприятиям потерей статуса объектов критической инфраструктуры и отменой бронирования персонала.

Напомним, в ночь на 20 января российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксировали перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.

Добавим, что энергетический селектор, проведенный президентом Украины Владимиром Зеленским, показал сложную ситуацию в Киеве и ряде областей. Глава государства подчеркнул необходимость дополнительных мер по стабилизации энергоснабжения и отметил бронирование 100% персонала энергетических компаний.