КГГА объяснила, почему часть киевлян осталась без горячей воды

В Киеве временно ограничено горячее водоснабжение в некоторых жилых домах, где это необходимо для возобновления теплоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Отключение горячей воды в Киеве

В результате нескольких массированных вражеских атак Киев работает в условиях сложной энергетической ситуации и применяет противоаварийные меры по стабилизации системы.

Для восстановления централизованного отопления в части жилых домов временно ограничено горячее водоснабжение. Высвободившуюся тепловую мощность направляют на запуск и стабилизацию теплоснабжения, поскольку при низких температурах повторный запуск системы является технически сложным. В некоторых районах, в частности в Деснянском, систему приходится запускать уже в третий раз, отмечает пресс-служба.

В городских властях отмечают, что ограничение горячей воды касается не всего жилищного фонда, а только тех домов, где это необходимо с технической точки зрения для восстановления отопления.

"Это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак, восстановления тепла в домах и последующей стабилизации работы энергосистемы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Дарницкая районная государственная администрация Киева обратилась к руководителям жилищных управляющих компаний с просьбой временно отключить горячую воду. Причиной стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры после массированных ракетно-дроновых атак России, что повлекло за собой дефицит тепловой и энергетической мощности.

Какая ситуация в столице?

Из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева исчезло отопление и вода.

Вместо стабилизационных отключений киевляне с начала января столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.

Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры столицы.