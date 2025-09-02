Запланована подія 2

В Черниговской области восстанавливают три мостовых перехода на стратегической трассе: что уже сделано

ремонт дорог
Ремонт мостов на трассе Чернигов-Славутич / Агентство восстановления

На дороге между Черниговом и Славутичем завершается капитальный ремонт трех мостовых переходов. Работы возобновили в 2025 году после перерыва при полномасштабном вторжении и включают укрепление опор, гидроизоляцию, новое асфальтобетонное покрытие и монтаж деформационных швов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Ремонт мостов между Черниговом и Славутичем

Ремонт трех мостовых переходов на дороге между Черниговом и Славутичем ведется с осени 2021 года. Сначала построили временные объезды и демонтировали старые конструкции, а в январе-феврале 2022 проводили забивание и испытание свай. Во время полномасштабного вторжения этот участок Черниговщины на месяц был под оккупацией, и мосты остались недостроенными.

В 2025 году капитальный ремонт возобновили:

  • возведены опоры и монолитные пролетные строения, укреплены склоны габионами;
  • выполнена гидроизоляция конструкций мостов;
  • устроено новое асфальтобетонное покрытие на мостах и подходах;
  • завершен монтаж деформационных швов.

Следующим этапом будет обустройство дорожной обстановки и нанесение разметки.

В агентстве отмечают, что завершение работ на мостовых переходах важно для обеспечения стабильного автомобильного сообщения между Черниговом и Славутичем. Временные объезды не могут использоваться длительное время из-за риска аварий. Так, летом 2024 года на одном из временных объездов из-за аномального ливня поток воды подмыл и частично разрушил конструкцию, из-за чего движение транспорта было заблокировано на целый день, пока продолжались аварийно-восстановительные работы.

Напомним, в Ивано-Франковской области продолжаются ремонтные работы на дорогах государственного значения, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое движение транспорта.

Автор:
Ольга Опенько