В Черниговской области восстанавливают три мостовых перехода на стратегической трассе: что уже сделано

На дороге между Черниговом и Славутичем завершается капитальный ремонт трех мостовых переходов. Работы возобновили в 2025 году после перерыва при полномасштабном вторжении и включают укрепление опор, гидроизоляцию, новое асфальтобетонное покрытие и монтаж деформационных швов.

Ремонт мостов между Черниговом и Славутичем

Ремонт трех мостовых переходов на дороге между Черниговом и Славутичем ведется с осени 2021 года. Сначала построили временные объезды и демонтировали старые конструкции, а в январе-феврале 2022 проводили забивание и испытание свай. Во время полномасштабного вторжения этот участок Черниговщины на месяц был под оккупацией, и мосты остались недостроенными.

В 2025 году капитальный ремонт возобновили:

возведены опоры и монолитные пролетные строения, укреплены склоны габионами;

выполнена гидроизоляция конструкций мостов;

устроено новое асфальтобетонное покрытие на мостах и подходах;

завершен монтаж деформационных швов.

Следующим этапом будет обустройство дорожной обстановки и нанесение разметки.

В агентстве отмечают, что завершение работ на мостовых переходах важно для обеспечения стабильного автомобильного сообщения между Черниговом и Славутичем. Временные объезды не могут использоваться длительное время из-за риска аварий. Так, летом 2024 года на одном из временных объездов из-за аномального ливня поток воды подмыл и частично разрушил конструкцию, из-за чего движение транспорта было заблокировано на целый день, пока продолжались аварийно-восстановительные работы.

