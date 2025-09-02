На Чернігівщині відновлюють три мостові переходи на стратегічній трасі: що вже зроблено

На дорозі між Черніговом та Славутичем завершується капітальний ремонт трьох мостових переходів. Роботи відновили у 2025 році після перерви під час повномасштабного вторгнення та включають укріплення опор, гідроізоляцію, нове асфальтобетонне покриття та монтаж деформаційних швів.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Ремонт мостів між Черніговом та Славутичем

Ремонт трьох мостових переходів на дорозі між Черніговом та Славутичем триває з осені 2021 року. Спочатку збудували тимчасові об’їзди та демонтували старі конструкції, а у січні–лютому 2022 року проводили забивання та випробування паль. Під час повномасштабного вторгнення ця ділянка Чернігівщини на місяць була під окупацією, і мости залишилися недобудованими.

У 2025 році капітальний ремонт відновили:

зведено опори та монолітні прогонові будови, укріплено схили габіонами;

виконано гідроізоляцію конструкцій мостів;

влаштовано нове асфальтобетонне покриття на мостах та підходах;

завершено монтаж деформаційних швів.

Наступним етапом буде облаштування дорожньої обстановки та нанесення розмітки.

В агентстві відзначають, що завершення робіт на мостових переходах є важливим для забезпечення стабільного автомобільного сполучення між Черніговом та Славутичем. Тимчасові об’їзди не можуть використовуватися тривалий час через ризик аварій. Так, улітку 2024 року на одному з тимчасових об’їздів через аномальну зливу потік води підмив та частково зруйнував конструкцію, через що рух транспорту був заблокований на цілий день, поки тривали аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту.