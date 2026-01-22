В Давосе запустили первый частный фонд на 350 миллионов евро для восстановления Украины

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялось закрытие первого раунда инвестиций Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I. Это первый в истории нашей страны фонд, который фокусируется исключительно на инфраструктурных проектах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Общий объем фонда составляет впечатляющие 350 млн. евро. Деньги поступили от самых влиятельных финансовых организаций мира, включая ЕБРР, ЕИБ, IFC и международные фонды развития. Это означает, что в ближайшее время начнется реальное финансирование логистики, энергетики и транспортного сообщения — сфер, от которых напрямую зависит комфорт и безопасность каждого украинца.

Первая заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум, подтвердившая подписание соглашения, отметила важность этого события: "Это событие доказывает — инвестиции в Украину во время войны возможны. И для нас чрезвычайно важно, что средства фонда будут направлены именно на развитие инфраструктуры Украины".

По ее словам, сегодня, когда наша страна сталкивается с серьезными вызовами для энергетической и транспортной систем, такие финансовые инструменты позволят отстраивать инфраструктуру, создавая более устойчивую и современную энергетику, транспорт и логистику, адаптированные к современным потребностям Украины.

Amber Dragon уже работает на подготовке следующих шагов по привлечению дополнительных средств для финансирования восстановления Украины.

Напомним, 22 января в странская делегация в швейцарском Давосе провела встречи с представителями американской инвестиционной компании BlackRock, вовлеченной в планы экономического восстановления Украины.