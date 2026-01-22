У Давосі запустили перший приватний фонд на 350 мільйонів євро для відновлення України

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбулося закриття першого раунду інвестицій Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I. Це перший в історії нашої країни фонд, який фокусується виключно на інфраструктурних проєктах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Загальний обсяг фонду становить вражаючі 350 млн євро. Гроші надійшли від найвпливовіших фінансових організацій світу, серед яких ЄБРР, ЄІБ, IFC та міжнародні фонди розвитку. Це означає, що вже найближчим часом розпочнеться реальне фінансування логістики, енергетики та транспортного сполучення — сфер, від яких напряму залежить комфорт та безпека кожного українця.

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум, яка засвідчила підписання угоди, наголосила на важливості цієї події: "Ця подія доводить — інвестиції в Україну під час війни можливі. І для нас надзвичайно важливо, що кошти фонду будуть спрямовані саме на розвиток інфраструктури України".

За її словами, сьогодні, коли наша країна стикається з серйозними викликами для енергетичної та транспортної систем, такі фінансові інструменти дозволять відбудовувати інфраструктуру, створюючи більш стійкі та сучасні енергетику, транспорт і логістику, адаптовані до сучасних потреб України.

Amber Dragon вже працює на підготовкою наступних кроків для залучення додаткових коштів для фінансування відновлення України.

Нагадаємо, 22 січня українська делегація у швейцарському Давосі провела зустрічі із представниками американської інвестиційної компанії BlackRock, яка залучена до планів економічного відновлення України.