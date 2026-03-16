Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Наличный курс:

USD

44,45

44,32

EUR

51,40

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Дії" тестируют сервис фиксации потери работы из-за войны для будущих репараций

девушка, ноутбук, калькулятор
Украинцы, потерявшие работу из-за войны, могут зафиксировать это в Действии

Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством юстиции приступили к бета-тестированию новой услуги в приложении "Дія", позволяющей зафиксировать потерю оплачиваемой работы из-за войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Речь идет о категории A3.4 "Потеря оплачиваемой работы" в международном Реестре ущерба, созданном для документирования ущерба, причиненного российской агрессией.

В ведомстве отмечают, что из-за полномасштабной войны миллионы украинцев потеряли работу или стабильный доход. Новая услуга позволяет зафиксировать эти потери, чтобы в будущем они могли быть учтены при выплате репараций. В настоящее время продолжается запись на бета-тестирование сервиса.

Подать заявление могут граждане, работавшие или самозанятые в Украине и потерявшие работу после 24 февраля 2022 года из-за войны. К тестированию приглашают наемных работников, специалистов, работавших по гражданско-правовым договорам, самозанятых лиц, а также тех, кто работал по устным договоренностям или неформальным соглашениям.

Услугу в "Дії" реализуют Министерство цифровой трансформации и Министерство юстиции. Развитие сервиса происходит в рамках проекта "Цифровизация для роста, добродетели и прозрачности" (UK DIGIT), выполняемого Фондом Евразия при финансовой поддержке UK Dev, а также швейцарско-украинской программы EGAP. Партнером UK DIGIT и исполнителем программы EGAP является Фонд Восточная Европа.

Напомним, недавно Международный реестр убытков для Украины открыл новую категорию заявлений - A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины". Она касается украинцев, которые из-за российской агрессии были вынуждены уехать за границу и не могут вернуться домой.

Автор:
Татьяна Гойденко