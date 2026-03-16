В "Дії" тестируют сервис фиксации потери работы из-за войны для будущих репараций

Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством юстиции приступили к бета-тестированию новой услуги в приложении "Дія", позволяющей зафиксировать потерю оплачиваемой работы из-за войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Речь идет о категории A3.4 "Потеря оплачиваемой работы" в международном Реестре ущерба, созданном для документирования ущерба, причиненного российской агрессией.

В ведомстве отмечают, что из-за полномасштабной войны миллионы украинцев потеряли работу или стабильный доход. Новая услуга позволяет зафиксировать эти потери, чтобы в будущем они могли быть учтены при выплате репараций. В настоящее время продолжается запись на бета-тестирование сервиса.

Подать заявление могут граждане, работавшие или самозанятые в Украине и потерявшие работу после 24 февраля 2022 года из-за войны. К тестированию приглашают наемных работников, специалистов, работавших по гражданско-правовым договорам, самозанятых лиц, а также тех, кто работал по устным договоренностям или неформальным соглашениям.

Услугу в "Дії" реализуют Министерство цифровой трансформации и Министерство юстиции. Развитие сервиса происходит в рамках проекта "Цифровизация для роста, добродетели и прозрачности" (UK DIGIT), выполняемого Фондом Евразия при финансовой поддержке UK Dev, а также швейцарско-украинской программы EGAP. Партнером UK DIGIT и исполнителем программы EGAP является Фонд Восточная Европа.

Напомним, недавно Международный реестр убытков для Украины открыл новую категорию заявлений - A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины". Она касается украинцев, которые из-за российской агрессии были вынуждены уехать за границу и не могут вернуться домой.