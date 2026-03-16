Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

У "Дії" тестують сервіс фіксації втрати роботи через війну для майбутніх репарацій

дівчина, ноутбук, калькулятор
Українці, які втратили роботу через війну, можуть зафіксувати це у Дії

Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством юстиції розпочали бета-тестування нової послуги в застосунку "Дія", яка дозволяє зафіксувати втрату оплачуваної роботи через війну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Йдеться про категорію A3.4 "Втрата оплачуваної роботи" у міжнародному Реєстрі збитків, створеному для документування шкоди, завданої російською агресією.

У відомстві зазначають, що через повномасштабну війну мільйони українців втратили роботу або стабільний дохід. Нова послуга дає можливість зафіксувати ці втрати, щоб у майбутньому вони могли бути враховані під час виплати репарацій. Наразі триває запис на бета-тестування сервісу.

Подати заяву можуть громадяни, які працювали або були самозайнятими в Україні та втратили роботу після 24 лютого 2022 року через війну. До тестування запрошують найманих працівників, фахівців, які працювали за цивільно-правовими договорами, самозайнятих осіб, а також тих, хто працював за усними домовленостями або неформальними угодами.

Послугу в "Дії" реалізують Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції. Розвиток сервісу відбувається в межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), який виконує Фонд Євразія за фінансової підтримки UK Dev, а також швейцарсько-української програми EGAP. Партнером проєкту UK DIGIT і виконавцем програми EGAP є Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв - A1.2 “Вимушене переміщення за межі України”. Вона стосується українців, які через російську агресію були змушені виїхати за кордон і не можуть повернутися додому.

Автор:
Тетяна Гойденко